Es ist bereits seit einiger Zeit ein offenes Geheimnis, dass Apple trotz öffentlicher Beteuerungen von Eddy Cue an einer umfangreichen TV-Serien-Produktion für den Musik-Streaming-Dienst Apple Music arbeitet. So konnte man in Cupertino für das Vorhaben unter anderem die ehemaligen Serien-Chefs Jamie Ehrlicht und Zack van Amburg von Sony Entertainment gewinnen. Nun geht mit Morgan Wandell auch ein Serien-Produzent von Amazon nach Cupertino.Vor seiner Zeit bei Amazon war Wandell bei ABC Studios unter anderem in Produktionen wie "Grey's Anatomy", "Lost", "Desperate Housewives" und "Criminal Minds" involviert. Bei Amazon folgten internationale Serien wie "Goliath", "Jack Ryan" sowie "The Marvelous Mrs. Maisel". Ob Morgan Wandell bei Apple nun direkt Internet-Chef Eddy Cue unterstellt sein wird oder aber Jamie Ehrlicht und Zack van Amburg, ist nicht bekannt. Auch zu den möglichen Produktionen bei Apple gibt es keine Informationen.