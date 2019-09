Amazon Music startet Audiostreaming-Angebot in CD- und HiRes-Qualität

Musikstreaming über das Internet wird immer beliebter und lässt die Verkaufszahlen von physischen Tonträgern dahinschmelzen. Derzeit wird der Markt hauptsächlich von drei Anbietern dominiert: Spotify als Marktführer mit angeblich inzwischen über 100 Mio. zahlenden Abonnenten, danach Apple Music (ca. 60 Mio.) und Amazon Music (ca. 30 Mio.). Um gegen die Big Player zu bestehen, bieten einige kleinere Streaming-Anbieter wie Deezer, Tidal und Qobuz Musik in unkomprimierter Qualität und mit viel höherer Datenrate an. Die großen Drei schicken die Musik nämlich nur mit verlustbehafteter Datenkompression durchs Netz.Doch damit ist nun Schluss. Zumindest Amazon bietet seine ca. 50 Millionen Tracks ab sofort unter dem Label „ Amazon Music HD “ in quasi CD-Qualität und einen kleineren Prozentsatz des Angebotes auch in HiRes mit bis zu 24Bit/192kHz an. Amazon nennt das in Anlehnung an die von Video-Streaming bekannten Auflösungen „HD“ bzw. „Ultra HD“. Allerdings ist die HD-Variante den Angaben auf der Webseite nach zu urteilen auch nicht ganz unkomprimiert, denn es soll dabei eine Datenrate von max. 850 kbps zum Einsatz kommen. Gänzlich unkomprimierte CD-Qualität läge aber bei 1.411 kbps. Die in „Ultra HD“ vorliegende Musik streamt Amazon mit bis zu 3.730 kbps (24/192). Das ist ungefähr die zehnfache Datenrate herkömmlicher Streamingangebote mit stark komprimierten Daten, wie beispielsweise bei Apple Music.Der Schritt kommt nicht gänzlich überraschend. Erste Gerüchte dazu kursierten bereits auf der High End Messe im Mai. Auch wenn vermutlich nur ein kleiner Prozentsatz der Kunden bereit sein wird, die Mehrkosten für die höhere Datenrate zu bezahlen, ist dies doch ein wichtiger Schritt, weg von verlustbehaftet komprimierter Musik beim Streaming. Ob Apple und Spotify darauf reagieren werden, bleibt abzuwarten. Falls ja, dürfte das Geschäft für die kleineren Anbieter umso schwieriger werden.Prime-Mitglieder können das Angebot für 12,99€/Monat (plus die Kosten für Prime) in Anspruch nehmen. Ohne Prime-Mitgliedschaft werden 14,99€/Monat fällig. Bestehende Amazon Music Unlimited-Mitglieder (inkl. Amazon Music Unlimited für Familien) können für zusätzliche 5€/Monat zu Amazon Music HD wechseln. Das Angebot kann 90 Tage lang gratis getestet werden.Amazon hat eine FAQ-Seite mit weiteren Informationen zum HD-Musikangebot angelegt.