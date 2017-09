Aktuelle Kinofilme im iTunes Store: Filmstudio nennt Zeitplan

Verhandlungsabschluss in 6 bis 12 Monaten

Weniger als 50 US-Dollar pro Film

Zwei Wochen nach Kinostart auch zuhause verfügbar

Der Gedanke, Filme bereits zeitnah zum Kinostart auch zuhause auf dem Apple TV schauen zu können, reizt viele Nutzer. Hollywood-Filmstudios wie Warner Bros., Universal Pictures und Twentieth Century Fox freunden sich ebenso immer mehr mit der Idee an, Kunden aktuelle Kinofilme via Streamingdienst für eine Premiumgebühr anzubieten.[banner]Stacey Snider, Chefin von Twentieth Century Fox Film, hat einen konkreten Zeitplan genannt , bis wann die Verhandlungen bezüglich Streaming-Optionen aktueller Kinofilme abgeschlossen sein sollen.Die Filmstudios, Kinoketten und Streaminganbieter wie Apple werden sich Sniders Einschätzung zufolge innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate auf eine für alle Seiten vertretbare Lösung einigen. Kinobetreiber stehen dem Plan skeptisch gegenüber, da sie Umsatzverluste wegen daheim bleibender Kunden befürchten. Trotzdem müssen Twentieth Century Fox und Co. die Kinos mit ins Boot holen, um zu verhindern, dass die Ketten fürs Streaming verfügbare Filme aus Protest gar nicht erst ins Programm nehmen.In den Gesprächen zwischen den Studios und den Streamingplattformen geht es primär um die Summe, die Kunden für eine Ausleihe zahlen müssen. Snider verspricht „weniger als 50 US-Dollar“ pro Film. Vorherige Berichte sprachen von Preisen zwischen 30 und 50 US-Dollar. Während Hollywood die Gebühr möglichst hoch halten möchte, streben potenzielle Verleih-Anbieter wie Apple Preise nahe an der Untergrenze von 30 US-Dollar an, um eine größere Zielgruppe anzusprechen.Außer den Ausleihsummen sind auch die Starttermine für die online verfügbaren Filme noch Gegenstand der Verhandlungen. Aktuell sollen die Hollywood-Studios einen Streaming-Beginn etwa zwei Wochen nach der Kino-Uraufführung planen. Das wäre ein Kompromiss mit den Kinoketten, die sich so zumindest für kurze Zeit ein exklusives Vorführrecht für neuerschienene Filme sichern könnten.