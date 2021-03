Weitere Gerüchte zu den AirTags: Preis und Größe

Dimensionen leakten schon vorher



Wenn Apple demnächst hoffentlich das von vielen sehnlichst erwartete Frühjahrs-Event ankündigt, gelten einmal mehr die ominösen Suchetiketten "AirTags" als wahrscheinliches Thema. Dies war allerdings auch schon bei den letzten Veranstaltungen der Fall, bekanntermaßen fehlte besagtes Zubehör aber stets. Von Monat zu Monat kursieren hingegen mehr Informationen zu den AirTags – und diese Aussage betrifft inzwischen den Zeitraum von fast eineinhalb Jahren. Nach eindeutigen Grafiken schon zur Betaphase von iOS 13 sowie diversen anderen Hinweisen direkt aus dem System, machte sich kürzlich erstes Drittanbieter-Zubehör bemerkbar. Neue Angaben, diese stammen vom Leaker Max Weinbach (via EverythingApplePro ), unterstreichen bisherige Funde.Die AirTags weisen demnach einen Umfang von 32 x 32 mm bei 6 mm Tiefe auf, womit sie etwas größer als das Konkurrenzprodukt Tile sind, allerdings die Dimensionen der Galaxy SmartTags (39 x 39 x 9 mm) unterbieten. Systemgrafiken zufolge gestaltet Apple die AirTags als runde Plättchen mit einem Apple-Logo auf der Unterseite. An Geräte sollen sich die Etiketten entweder per Klebestreifen oder einen Ring anbringen lassen. Noch eine weitere Information steuert Weinbach allerdings bei, denn angeblich konnte er auch den geplanten Verkaufspreis in Erfahrung bringen.Apple plane demnach, mit einem Preis von 39 Dollar anzutreten. Apple-typisch steigt das Unternehmen somit nicht in den Preiskampf ein, sondern übertriff vergleichbare Artikel. Die unverbindliche Preisempfehlung eines Tile Pro liegt beispielsweise bei 34,99 Euro, selbiges trifft auf Galaxy SmartTags zu. Auf dem freien Markt erhält man die Produkte indes wesentlich günstiger (z.B.: und ). Merkwürdig bleibt hingegen der Wortbeitrag von L0vetodream, normalerweise eine sehr verlässliche Quelle. Jener Leaker geht nämlich davon aus, dass Apple zwei verschiedene Größen anbieten will – warum auch immer es dafür eine Notwendigkeit geben sollte.