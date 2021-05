AirTag-Tipp: So setzt man Apples smarte Etiketten vor Verkauf oder Weitergabe zurück

Bluetooth für problemlose Freigabe erforderlich

Spezielle Prozedur setzt das AirTag zurück

Diebe und Finder haben keine Chance

Ebenso wie iPhone, iPad, Apple Watch und Mac sind die AirTags fest mit einer Apple-ID verknüpft. Apples smarte Etiketten werden zudem aus Sicherheitsgründen fest an das iPhone ihres Besitzers gekoppelt. Natürlich kann man sie dennoch verkaufen oder verschenken, hierfür müssen sie jedoch von Benutzerkonto und Smartphone entfernt werden. Dieser Vorgang gestaltet sich unter Umständen etwas komplizierter als etwa bei einem iPhone, welches man für den Gebrauchtverkauf vorbereitet.Ohne Probleme geht die Freigabe, also das Entfernen von Apple-ID und iPhone, nämlich nur vonstatten, wenn sich das betreffende AirTag in Bluetooth-Reichweite des mit ihm gekoppelten Smartphones aus Cupertino befindet. In diesem Fall meldet man es mithilfe der "Wo ist?"-App ab. Anschließend kann es dem neuen Eigentümer übergeben werden. Dieser muss das smarte Etikett dann nur noch mit seinem iPhone und dem eigenen Apple-Account verbinden, damit er es fortan nutzen kann.Was aber, wenn man das AirTag schon verkauft oder verschenkt hat, ohne es zuvor bei bestehender Bluetooth-Verbindung freizugeben? In diesem Fall wird es kompliziert. Zwar lässt sich der Schlüsselfinder auch nachträglich von Apple-ID und iPhone entfernen, allerdings bekommt er davon mangels Bluetooth-Verbindung natürlich nichts mit. Apple hat jedoch auch für derartige Fälle vorgesorgt: Ein solches smartes Etikett lässt sich mit einer speziellen Prozedur auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei müssen einige Schritte in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden.1. Mit dem Daumen auf die rückseitige Edelstahl-Abdeckung des AirTag drücken und diese gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Deckel löst.2. Den Deckel entfernen und direkt neben das AirTag legen.3. Die Batterie herausnehmen, ein bis zwei Sekunden warten.4. Die Batterie wieder einsetzen und herunterdrücken, bis ein Piepton erklingt.5. Die beiden vorherigen Schritte viermal wiederholen, also insgesamt fünfmal durchführen.6. Nach dem fünften und letzten Wiedereinlegen die Batterie im AirTag belassen.7. Die Rückseite wieder auf das smarte Etikett aufsetzen, aber noch nicht festdrehen.8. Auf die Abdeckung drücken, bis ein Piepton erklingt.9. Die Rückseite im Uhrzeigersinn festdrehen.Wurde das AirTag auf diese Art und Weise zurückgesetzt, lässt es sich in der "Wo ist?"-App mit einem ihm bisher fremden iPhone koppeln. Erkennt das Smartphone den Schlüsselfinder nicht, hat man einen Fehler gemacht, also entweder die Reihenfolge nicht penibel eingehalten oder sich verzählt. Das beschriebene Verfahren führt zudem nur dann zum Erfolg, wenn der bisherige Besitzer das AirTag zuvor von seiner Apple-ID entfernt hat. Wer eines von Apples smarten Etiketten findet oder entwendet, kann es durch diese Prozedur also nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.