AirTags: Stalking-Fehlalarme verwirren iPhone-Nutzer

Tracking-Fehlalarm manchmal mitten in der Nacht

Apple: WLAN-Signale können Ortungsdienste „verwirren“

Befindet sich ein AirTag für längere Zeit kontinuierlich in unmittelbarer Nähe eines iPhones, mit welchem es nicht gekoppelt ist, erhält der Nutzer des Smartphones auf dem Display einen Warnhinweis. Zudem macht Apples Schlüsselfinder durch Pieptöne auf sich aufmerksam. Diese Funktionen sollen Dritte bekanntlich davor schützen, heimlich verfolgt zu werden. Zuweilen allerdings schießen die von Apple implementierten und in den vergangenen Monaten sukzessive verschärften Anti-Tracking-Maßnahmen offenbar übers Ziel hinaus.Etliche iPhone-Besitzer in den Vereinigten Staaten wurden in jüngster Zeit durch Hinweise auf ihrem Smartphone aufgeschreckt, denen zufolge sich ein fremdes AirTag seit Längerem in ihrer Nähe befand. Die Alarme erfolgten teilweise sogar mitten in der Nacht. Das berichtet das Wall Street Journal (Bezahlschranke). Auf der angezeigten Karte wurde dann wie üblich auch der gemeinsame Weg von Schlüsselfinder und iPhone-Nutzer angezeigt. Dieser war aber in etlichen Fällen alles andere als plausibel, denn er führte zum Teil über abgeriegelte Baustellen und sogar durch Wände. Pieptöne waren nicht zu vernehmen, und die Suche nach dem angeblich vorhandenen AirTag führte zu keinem Ergebnis. Der Zeitung zufolge handelte es sich somit um Tracking-Fehlalarme, deren Ursache die Betroffenen nicht ausmachen konnten. Ob es sich um ein verbreitetes Phänomen oder lediglich um wenige Einzelfälle handelt, ist nicht bekannt.Apple hat sich der Angelegenheit bereits angenommen. Ein Sprecher des Unternehmens nannte gegenüber dem Wall Street Journal einen möglichen Grund für die Fehlalarme. Demnach besteht unter anderem die Möglichkeit, dass WLAN-Signale die Standortermittlung eines iPhones "verwirren", was dann das beschriebene Problem auslöst. In einem solchen Fall können die Nutzer Abhilfe schaffen, indem sie in den Einstellungen des Smartphones unter „Datenschutz“ die Ortungsdienste einmal deaktivieren und sofort wieder einschalten. WLAN muss dabei aktiv sein. In dicht bevölkerten Umgebungen wie etwa Wohnblocks in Großstädten, so Apple, können auch AirTags in Nachbarwohnungen einen entsprechenden Alarm auslösen, was sich bislang nicht verhindern lässt. Möglicherweise findet Apple aber auch hierfür in den kommenden Monaten eine Lösung. Das Unternehmen hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, die AirTags und das „Wo ist?“-Netzwerk im Laufe dieses Jahres weiter verbessern zu wollen. Wann die entsprechenden Updates erfolgen, ist derzeit allerdings nicht bekannt.