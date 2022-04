Kurz notiert: Neue Firmware für AirTags +++ Weniger Mitarbeiter in den US-Stores

Build 1A301 für AirTags – und ein schrittweiser Rollout

Weniger Genius-Mitarbeiter und „Creatives“

Während Software-Updates für iOS und macOS große Aufmerksamkeit erfahren, rücken Aktualisierungen der Firmware von AirPods oder AirTags vergleichsweise in den Hintergrund. Das liegt einerseits daran, dass Neuerungen und Fehlerbehebungen bei den zuletzt genannten Produkten in aller Regel nicht von Apple kommuniziert werden. Andererseits erfolgt keine Ankündigung über ein anstehendes Update: Neue Builds werden ohne das Zutun des Anwenders automatisch installiert. Ab sofort steht die Firmware-Version 1.0.391 mit der Build-Nummer 1A301 für die AirTags zur Verfügung und ersetzt damit Version 1A291. Informationen zu Änderungen des neuen Builds liegen nicht vor.Wer das Update möglichst rasch aufspielen möchte, muss wohl Geduld aufbringen: Laut @AppleSWUpdates vollzieht sich der Rollout in Etappen, heute erhielten lediglich ein Prozent der Etiketten das Update. Am 3. Mai seien es bereits 10, am 9. Mai 25 Prozent. Ab dem 13. Mai kämen sämtliche AirTags in den Genuss der Firmware.Wer technischen Support benötigt oder die Reparatur eines Geräts in Auftrag geben möchte, kann dies in einem Apple Store an der Genius Bar tun. Die dortigen Mitarbeiter sind darin geschult, Problemlösungen anzubieten und händigen gegebenenfalls ein Ersatzprodukt aus. Nun berichtet Bloomberg , dass Apple in den US-Stores immer weniger Neueinstellungen von Genius-Mitarbeitern vornimmt: Scheidet ein Angestellter aus, werde die Stelle oftmals nicht nachbesetzt. Der Konzern habe zudem einige mündliche Job-Angebote für die Position zurückgezogen, so der Artikel. Ein offizieller Einstellungsstopp oder gar Entlassungen liegen indes nicht vor.Ein möglicher Erklärungsansatz lautet, dass Apple Mac-Reparaturen an entfernte Depots ausgelagert habe. Außerdem sei die Zahl der Besucher nicht auf jenem Niveau wir vor der Pandemie. Allerdings scheinen nicht bloß Genius-Mitarbeiter betroffen zu sein: Auch der Bedarf an sogenannten „Creatives“, welche Kunden bei der Einrichtung ihrer Geräte helfen und Supportsessions abhalten, nimmt Bloomberg zufolge ab. Apple wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.