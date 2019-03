It's show time: Wie sich das Apple-Event am Montag verfolgen lässt

Live-Stream ansehen

Das nächste Apple-Event steht unmittelbar bevor. Apple lädt am 25.3. zur "It's show time"-Veranstaltung und präsentiert dann wohl nicht nur den neuen Streaming-Dienst für TV-Inhalte, sondern auch die Zeitschriften-Flatrate. Keine Hoffnung auf Neuerungen gibt es wohl im Hardware-Bereich, denn in dieser Woche war Apple ja bekanntlich sehr vorstellungs-lustig. Um die Veranstaltung live zu verfolgen, gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten. Eine davon richtet sich leider vorrangig an die Vereinigten Staaten mit wenigen Ausnahmen für Großbritannien, Frankreich und Kanada: Die Keynote zusammen mit anderen in einem Apple Store anzusehen. Apple nutzt dazu große Videowände, welche allerdings erst nach und nach in den Stores montiert werden. Über den Veranstaltungskalender der Stores lässt sich nachschlagen, welche Apple-Geschäfte mit einer Übertragung locken – wie erwähnt hierzulande keines.Allerdings bieten sich auch die bekannten sonstigen Wege: Besitzer des Apple TV sehen bereits seit einigen Tagen den Event-Kanal oder die aktualisierte App und können sich am Montag ab 18 Uhr einklinken. Gleichzeitig bietet Apple wie gewohnt Live-Übertragung per Web-Stream. Aufzeichnungen der letzten Veranstaltungen stehen ebenfalls über die Event-Seiten zur Verfügung. Hat man um 18 Uhr keine Zeit, bleibt also nach Ende des Events immer noch das Replay – oder die Nachberichte auf MacTechNews.Kurz vor Beginn des Events schalten wir auf unseren Live-Ticker um, der schnellstmöglich über alle wichtigen Geschehnisse aus dem Steve Jobs Theater in Cupertino informiert. Im Gegensatz zu Apples Live-Stream können Sie den Geschehnissen damit in deutscher Sprache folgen. Im Anschluss an das Event, welches hoffentlich auch für Nutzer hierzulande Neuerungen bietet, folgt die Nachberichterstattung mit Analysen zum just Gesehenen. Allerdings bleiben auch die normale Seite sowie die iOS-App zeitgleich geschaltet, sodass es dort noch während der Veranstaltung ausführlichere Meldungen gibt.