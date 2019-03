AirPods dominieren weltweiten Markt für kabellose In-Ear-Kopfhörer

Vor allem in Nordamerika sehr präsent

AirPods trotzen Herausforderungen

Die AirPods haben sich seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2016 zu einem überraschend großen Verkaufserfolg für Apple entwickelt. Einer Studie von Counterpoint Research zufolge drückt sich der Erfolg der Bluetooth-Kopfhörer auch in deren Marktanteil aus. Apples AirPods hatten demnach im vierten Quartal 2018 einen Anteil von 60 Prozent auf dem weltweiten Markt der komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörern (beziehungsweise Earbuds).Laut des Marktforschungsunternehmens bestand der weltweite Markt für wirklich kabellose Kopfhörer (ohne zusätzliches Nackenkabel oder ähnliches) im vierten Quartal 2018 aus 12,5 Millionen Einheiten. Fast ein Viertel davon entfielen auf Nordamerika. Die Marktforscher untersuchten die Marktposition von insgesamt 15 Kopfhörer-Marken. Hinter Apple belegt Jabra den zweiten Platz. Samsung liegt auf dem dritten Rang.Schon ein früherer Bericht nannte Apple als beliebteste Marke für kabellose Earbuds. Die Gründe dafür seien die Benutzerfreundlichkeit, der Tragekomfort und die Mobilität der AirPods. Weniger wichtig war AirPod-Käufern dagegen die Klangqualität – in dieser Kategorie schnitt Bose am besten ab.Counterpoint Research findet den vergleichsweise hohen Marktanteil der AirPods von 60 Prozent vor allem aus zwei Gründen beeindruckend. Seit der Veröffentlichung der AirPods im Jahr 2016 habe sich die Konkurrenzsituation im Preissegment der Apple-Kopfhörer deutlich verschärft. Zudem seien einige Billig-Anbieter hinzugekommen, die den AirPods zwar etwas Marktanteil abknapsen, doch den anhaltenden Erfolg der kabellosen Apple-Earbuds nicht stoppten konnten.Außer dem größeren Wettbewerb sahen sich die AirPods laut des Marktforschungsunternehmens im vierten Quartal 2018 einer weiteren Herausforderung ausgesetzt. Demzufolge warteten seinerzeit viele potenzielle Kunden auf das Nachfolgemodell, das schlussendlich vor eineinhalb Wochen erschien. Wenn die zweite Generation der Bluetooth-Kopfhörer nicht bevorgestanden hätte, wäre Counterpoint Research zufolge eine noch bessere Markt-Performance der AirPods möglich gewesen.