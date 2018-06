AirPods als Hörhilfe: iOS 12 führt „Live Listen“ für Apples Kopfhörer ein

AirPods nutzen iPhone-Mikrofon für „Live Listen“

AirPod-Nutzer können mit iOS 12 ein interessantes Feature verwenden, das Apple auf der WWDC nicht ankündigte. TechCrunch zufolge werden die Bluetooth-Kopfhörer künftig im Zusammenspiel mit dem iPhone die Funktion „Live Listen“ beherrschen.Das Feature stand bislang nur „Made for iPhone“-zertifizierten Hörgeräten zur Verfügung. Es ermöglicht Anwendern, mithilfe des iPhone-Mikrofons Audiosignale zu erfassen und über unterstützte Hörhilfen in Echtzeit abzuspielen. Apples kabellose Kopfhörer erhalten demnach ein Feature, das bislang Spezialgeräten vorbehalten war.Die denkbaren Einsatzzwecke für „Live Listen“ im Verbund mit AirPods sind vielfältig. Nutzer mit Hörproblemen können ihr iPhone zum Beispiel als Richtmikrofon für die Kopfhörer verwenden, um in lauten Umgebungen – wie einem Bahnhof – Service-Mitarbeiter oder sonstiges Personal im Gespräch besser zu verstehen. Auch Vorträge oder Präsentationen lassen sich so von hinteren Reihen aus besser mitverfolgen, sofern der Anwender sein iDevice in der Nähe des Vortragenden platziert.Die neue AirPods-Funktion in iOS 12 ist als praktische Unterstützung im Alltag zu verstehen, die in verschiedenen Szenarien auf die Schnelle weiterhilft. Richtiges Hörgeräte mit dem Logo „Made for iPhone“ können die Bluetooth-Kopfhörer aber weiterhin nicht ersetzen.