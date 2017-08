AirPods: Produktion ausgeweitet, trotzdem noch Lieferschwierigkeiten

Auf Apples AirPods muss man warten, nach wie vor. Schon der Marktstart der kabellosen Ohrhörer kam mit ordentlicher Verspätung und seither kann Apple den Bestellungen kaum folgen (Store: ). Natürlich ist das für den Konzern einerseits eine Auszeichnung, zeugt dies doch von einer enormen Nachfrage, die mit äußerst positiven Nutzerkritiken einhergeht. Andererseits stellt es für die Kunden ein Ärgernis dar und ist in den genannten Reviews in der Regel einer der wenigen Negativpunkte.Während der Bekanntgabe der Quartalszahlen ging Apple-CEO Tim Cook auch kurz auf die AirPods ein. Zwar gab er keine Absatzhöhe an, verkündete allerdings, die Produktion deutlich angeschraubt zu haben. Auf die Lieferzeiten hat dies aber noch keinen sichtbaren Effekt. In den USA wie auch hier in Deutschland müssen sich Käufer noch 6 Wochen gedulden, bis sie nach dem Kauf ihre beiden Ohrstöpsel mit dem W1-Chip in Händen - oder Ohren - tragen können.Nichtsdestotrotz drückte Cook auch seinen Stolz auf das kleine Produkt aus, welches im Online Store konkurrenzfähige 179 Euro kostet. 98 Prozent Nutzerzufriedenheit gab er bekannt, bezugnehmend auf eine Studie von Creative Strategy.Weiterführende Links: