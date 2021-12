AirPods Pro: Firmware-Updates lassen sich künftig im Apple Store manuell aktualisieren

Neues Tool für AirPods Pro und möglicherweise auch andere Modelle

Mehrere Fehlerquellen für fehlende Firmware-Updates

Viele Kunden von Apple legen Wert darauf, sich nicht mit umständlichen Konfigurationsmöglichkeiten bei der Einrichtung um im Betrieb eines Geräts herumschlagen zu müssen – sie erwarten, dass das Produkt einwandfrei funktioniert und das Unternehmen an alle wichtigen Eigenschaften gedacht hat. In den meisten Fällen wird der Konzern dieser Maxime gerecht – im Falle der AirPods übererfüllt er diesen Anspruch für manche Nutzer sogar: So ärgern sich manche Anwender darüber, ein Firmware-Update der Kopfhörer nicht manuell anstoßen zu können. In den vergangenen Monaten erschienen Aktualisierungen dieser Art ziemlich häufig und bisweilen gingen sie gar mit neuen Funktionen einher. Nun bessert Apple an dieser Stelle nach – allerdings nicht direkt für Kunden. MacRumor liegt ein internes Memo vor, das auf ein neues Diagnosetool verweist. Mit seiner Hilfe ist es Apple Stores und autorisierten Service-Partnern ab Anfang nächster Woche möglich, die Firmware von AirPods Pro zu aktualisieren, sofern sie Zugriff auf das sogenannte „Apple Service Toolkit 2“ haben. Laut Memo sei das Tool mit AirPods Pro mit dem herkömmlichen sowie dem neuen MagSafe-Ladecase kompatibel. Unklar ist, ob auch andere Modelle zum Zug kommen: Schließlich erhalten auch AirPods ohne Namenszusatz sowie die Bügelkopfhörer AirPods Max regelmäßige Updates.Üblicherweise geschehen Firmware-Updates der Ohrhörer gänzlich ohne Zutun des Anwenders. Meist reicht es auch, AirPods ganz normal weiter zu benutzen. In manchen Fällen führt dieses Vorgehen aber nicht zum Erfolg: So berichten Nutzer ab und zu davon, dass die neue Firmware nur auf einem der beiden Ohrhörer eintraf. Wer über kein iDevice verfügt, hat ohnehin das Nachsehen: Gelingt es Betroffenen nicht, ein iPhone oder iPad aufzutreiben, so kann künftig ein Apple Store oder ein zertifizierter Partner aufgesucht werden. Eine weitere Fehlerquelle ist der Austausch einer schadhaften Komponente: Geht ein defekter AirPod an Apple zurück, so stimmt die Firmware-Version des neuen Ohrhörers oft nicht mehr mit dem Rest überein – und Updates werden dann oft nicht zeitnah eingespielt.