AirPods Pro: Acht verschiedene Farben zur Auswahl – aber deutlich teurer?

Erscheinungstermin: Unklar – laut Tweet vielleicht schon diese Woche

Gerüchte und Hinweise auf eine neue AirPod-Generation gibt es derzeit zuhauf: Eine Beta-Version von iOS 13.2 enthielt sogar bereits Icons , welche auf die neuen AirPod-Modelle hinweisen. Wahrscheinlich werden die neuen AirPod-Modelle parallel zur aktuellen Baureihe angeboten, denn es soll sich bei der neuen Generation um AirPods mit Noise-Cancelling-Funktion handeln – welche vermutlich teurer werden.Nun will die chinesische Publikation "Economic Daily News" aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass Apple die kommenden "AirPods Pro" in bis zu acht verschiedenen Farben anbieten wird. Die aktuelle zweite Generation wie auch die erste Generation steht nur in Weiß zur Verfügung. Dem Bericht nach sollen sich unter den acht neuen Farben auch zum iPhone 11 passende Farben wiederfinden: Schwarz und Mitternachts-Blau.Preislich rechnet "Economic Daily News" mit 249 Dollar – dies wären 100 Dollar mehr als bei den aktuellen Modellen. Doch die Noise-Cancelling-Funktion könnte einigen Nutzern durchaus den Aufpreis wert sein.Noch ist völlig unklar, wann Apple die neuen AirPod-Modelle ankündigen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass Apple eine maßgebliche Überarbeitung ohne Event auf den Markt bringt – die Zeit für ein Oktober-Event ist aber in diesem Jahr praktisch verstrichen . Die "Economic Daily News" geht aber dennoch von einer Vorstellung noch vor dem Weihnachtsgeschäft aus. Der nächstmögliche Termin wäre im Frühjahr – Apple kündigt seit vielen Jahren im Januar und Februar normalerweise keine neuen Produkte an.Apple-Leaker und Concept-Künstler Ben Geskin gab in einem Tweet bekannt, dass Apple die neue AirPods bereits diese Woche vorstellt – und zwar in kleinem Kreis mit geladenen Journalisten: