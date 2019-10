iOS 13.2: Hinweis auf AirPods in neuem Design

Schon öfters ist es vorgekommen, dass Apple Icons und Beschreibungstexte von zukünftigen Produkten in Beta-Versionen übersehen hat und aus versehen veröffentlichte. Genau dies scheint bei der gerade erst erschienenen ersten Vorabversion von iOS 13.2 passiert zu sein, welche Apple vor zwei Stunden veröffentlichte. Die neue Version beinhaltet nämlich ein kleines Piktogramm neuer AirPod-Modelle.Schon seit langem werden in der Gerüchteküche neue AirPod-Modelle gehandelt, welche über aktive Geräuschunterdrückung verfügen – damit werden Umgebungsgeräusche aktiv ausgeblendet, so dass selbst an lauten Orten die Musik im Vordergrund steht. Und genau dies scheint das Icon aus iOS 13.2 zu bestätigen – die AirPods der dritten Generation könnten über einen Ohreinsatz aus Gummi verfügen:Das Icon findet sich in einer Piktogrammsammlung, welche in den Bedienungshilfen der Einstellungs-App genutzt wird. Der Bezeichnung nach hört die neue AirPod-Generation auf die interne Bezeichnung "B298".Noch ist völlig unklar, wann die neuen AirPod-Modelle erscheinen – Gerüchten nach könnte es aber schon in diesem Oktober der Fall sein. Apple soll für diesen Monat ein Event planen, auf dem unter anderem neue MacBook-Pro-Modelle, eine neue iPad-Pro-Generation sowie intelligente Etiketten vorgestellt werden sollen.