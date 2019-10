Kein Oktober-Event in diesem Jahr?

Zeit für Einladung langsam knapp

Im November? Oder gänzliche Verschiebung auf das Frühjahr?

In den kommenden Wochen sind zumindest zwei große Ereignisse bestätigt: Der Start des Apple-Streaming-Dienstes Apple TV+ und die Einführung des neuen 2019er Mac Pro . Fast sicher ist auch, dass Apple die baldige Einführung eines MacBook Pro mit 16"-Bildschirm plant – Bilder der Geräte sind bereits in der zweiten Beta-Version von macOS 10.15.1 aufgetaucht. Auch die Vorstellung neuer AirPod-Modelle scheint wahrscheinlich, da auch hier Icons in einer Beta-Version von iOS 13.2 gesichtet wurden. Ein weiteres Produkt, welches auf dem September-iPhone-Event nicht vorgestellt wurde, waren die smarten Apple-Etiketten : Obwohl es in iOS 13 mannigfaltige Hinweise und Icons auf die neuen Apple-Tags gab, blieb eine Ankündigung vollständig aus.Schaut man sich allerdings die Termine der Events der letzten Jahre an, wird die Zeit langsam knapp: 2016 hielt Apple ein Oktober-Event am 27. Oktober ab und lud die Gäste am 19. Oktober ein. 2017 gab es gar kein Oktober-Event und im letzten Jahr fand dies am 30. Oktober statt – eingeladen wurde bereits am 18. Oktober.Bis zum 31. Oktober sind es noch sieben Tage – bisher lud Apple noch nie so knapp zu einem Event ein. Die kürzeste Zeit zwischen Einladung und Event waren bisher acht Tage.Natürlich ist es nicht in Stein gemeißelt, dass Apple ein Event im Oktober abhalten muss – es kämen auch die ersten November-Wochen in Betracht. Zu nah am Weihnachtsgeschäft darf ein mögliches Event aus marketingtechnischer Sicht aber nicht liegen, da dies sonst die wichtigen Verkäufe in der Weihnachtssaison beeinträchtigen könnte.Auch möglich ist, dass Apple den neuen Mac Pro ohne Event einführt und Apple TV+ ohne große Bühnenshow am 1. November auf Sendung geht. Das 16"-MacBook Pro könnte Apple auch via Pressemitteilung ankündigen und die neuen AirPods mit Noise-Cancelling-Funktion im Frühjahr zusammen mit neuen iPad-Modellen vorstellen. Auch die Apple-Etiketten könnte Apple auf das Frühjahr 2020 verschieben.