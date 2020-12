AirPods Max mit Bug bei der Geräuschunterdrückung und Problemen mit Kondenswasser

Probleme beim Wechsel zwischen den Modi

Probleme mit Kondenswasser

Die Nachfrage nach den AirPods Max ist nach wie vor ungebrochen: Wer diese jetzt bei Apple bestellt, muss sich bis mindestens Ende Februar gedulden. So manche Nutzer, die das neue Produkt kurz nach dem Release bestellten, konnten aber bereits erste Erfahrungen mit den Over-Ears sammeln – und sind in aller Regel durchaus angetan: Erste Tests sprechen sich für die Klangqualität der Bügelkopfhörer aus (siehe ). Allzu große Fehler weisen diese wohl nicht auf – zwei Probleme scheinen aber bei vielen Nutzern aufzutreten.Neben dem regulären Betrieb der AirPods Max bieten diese zwei Modi, die bereits von den AirPods Pro bekannt sind: Per Knopfdruck kann der Anwender zwischen dem Geräuschunterdrückungs- und dem Transparenzmodus umschalten. Dieser Wechsel erfolgt aber nicht immer einwandfrei: So kommt es bisweilen vor, dass eine Ohrmuschel den Ton weiterhin im Transparenzmodus wiedergibt, während die andere ordnungsgemäß das Noise Cancelling aktiviert – was für den Träger der Kopfhörer ziemlich irritierend ist. Vermutlich wird Apple dieses Problem mit einem Firmware-Update angehen – bislang hilft lediglich ein Neustart: Dazu müssen die Geräuschkontrolltaste und die Krone so lange gedrückt werden, bis die Statusanzeige gelb blinkt.Ferner berichten einige Besitzer der AirPods Max von Kondenswasser, das sich in den Ohrmuscheln der Geräte bildet. Entsprechende Threads finden sich unter anderem im MacRumors-Forum und auf Reddit Bei längerem Gebrauch der Bügelkopfhörer beobachten viele Anwender Wassertropfen hinter den Ohrpolstern. Das Phänomen ist auch anderen Over-Ears gemein, die Menge an Wasser sei bei den AirPods Max aber durchaus auffällig: Die enge Passform und die verwendeten Materialien der Apple-Kopfhörer begünstigten die Entstehung der Flüssigkeit. Diese habe ersten Berichten zufolge auch Auswirkungen auf das reibungslose Funktionieren der AirPods Max: Das Kondenswasser sei dafür verantwortlich, dass die Sensoren nicht mehr erkennen, ob die Kopfhörer am Ohr anliegen – im trockenen Zustand trete dieses Fehlverhalten nicht auf.