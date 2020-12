AirPods Max in ersten Tests: Lob für den Klang, Kritik an der Hülle

Krone ohne haptisches Feedback

Verarbeitung und Tragekomfort

Klangqualität

Schutzhülle

Preis und Verfügbarkeit

Wer sich vergangene Woche bei der Bestellung der AirPods Max beeilte, nennt Apples neue Kopfhörer möglicherweise bereits sein Eigen. So finden sich bereits viele Käufer, die ihre ersten Erfahrungen und Eindrücke mit den Over-Ears teilen. Ausgewählten Personen stellte Apple bereits vor einigen Tagen ein Testexemplar zur Verfügung: Unter ihnen ist auch der für seine Tech-Reviews bekannte Marques Brownlee, der die Bügelkopfhörer einer umfangreichen Analyse unterzog. Die meisten Tester sind von Apples neuem Produkt durchaus angetan, zeigen sich ob der beigelegten Hülle aber zumindest irritiert. MacRumors sowie AppleInsider sind sich in puncto Verarbeitungsqualität einig – diese sei sehr hochwertig: Der Druckpunkt der auf der rechten Ohrmuschel angebrachten Taste fühle sich gut an, die Krone mache ebenfalls einen überaus soliden Eindruck. Ein haptisches Feedback, wie es für die Krone in der Apple Watch typisch ist, fehlt den neuen Kopfhörern allerdings.Marques Brownlee geht in seinem Review näher auf die Verarbeitung ein – und lobt die Enden des Bügels, die ein nicht geringes Maß an Kraftaufwand benötigten, um sie zu verstellen. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten zeigt sich Apple bei der Auswahl der Materialen wählerisch – und setzt vor allem auf Aluminium und Edelstahl. Mit 384 Gramm sind die Over-Ears alles andere als ein Leichtgewicht. Das mache sich bei Bewegungen des Kopfs durchaus bemerkbar, so Brownlee. Der Tragekomfort leide darunter allerdings kaum, zudem seien die Ohrpolster angenehm weich. Zu den Nachteilen zähle hingegen der fehlende Schutz vor Schweiß und Wasser: Für das Fitnessstudio seien die Kopfhörer daher nur bedingt geeignet.Wie ist es nun um die Klangqualität der AirPods Max bestellt? Brownlee erklärt, dass der Ton bei jeder Lautstärke sehr klar und der Bass überaus eindrucksvoll sei. Auch bei den Mitten und Höhen können die Kopfhörer punkten – der Tester gibt aber zu bedenken, dass es sich um kein Produkt für professionelle Anwender handele. Für den Alltagsgebrauch leisteten die AirPods Max aber Erstaunliches: Die Geräuschunterdrückung arbeite ausgezeichnet, der Transparenzmodus stelle gar die neue Referenz auf dem Markt dar.Konnte Brownlee in einem ersten Video dem Case noch etwas abgewinnen, zeigt er sich mittlerweile alles andere als begeistert: Die großen Lücken böten wenig Schutz, die Aussparung für den Lightning-Anschluss sei fehlplatziert und die Entnahme der Kopfhörer aus der Hülle sei wenig zufriedenstellend. Um die Benutzung der Hülle kommen Anwender aber nicht herum: Sie versetzt die Over-Ears in einen Ruhemodus, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Die AirPods Max lassen sich nämlich nicht einfach ausschalten – für eine möglichst lange Akkulaufzeit sind Anwender also auf das Case angewiesen.Die AirPods Max stehen in fünf unterschiedlichen Farben zu je 597,25 Euro zum Kauf bereit. Ungeachtet der gewählten Variante müssen Neukunden aber viel Geduld aufbringen: Die Lieferung der Bügelkopfhörer erfolgt laut Apple erst im März. AirPods Max im Apple Online Store (597,25 Euro)