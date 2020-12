AirPods Max zerlegt: Was sich im Inneren der Kopfhörer tut – Aufbau & Reparierbarkeit

Schwer zu erreichen: Das Herzstück der Kopfhörer

Modular konstruiert

Über den Funktionsumfang, das Design, die Materialien sowie das Smart Case der AirPods Max ist in den letzten Tagen bereits viel geschrieben worden. Wie immer gibt es aber auch Interesse an den unsichtbaren Werten – genauer gesagt am Innenleben, das normalen Nutzern verborgen bleibt. Ein Techniker hat sich nun die Arbeit gemacht und warf einen Blick darauf, was sich innerhalb des schicken Gehäuses befindet. Allzu viel gibt es allerdings nicht zu sehen, denn der Aufbau eines Kopfhörers ist naturgemäß wesentlich einfacher als der eines Computers oder Smartphones. Dennoch bietet das Video einen guten Überblick, was Apples Ingenieure leisteten.Hat man die äußeren Ohrstücke entfernt und das Gehäuse geöffnet, begrüßt einen der eigentliche Lautsprecher. Nicht zu entdecken ist übrigens der H1-Chip, welcher sich auf beiden Seiten befindet. Den Akku brachte Apple auf der rechten Seite des Kopfhörers unter. Wie der Techniker von Snazzy Labs erwähnt, ist es zwar sehr einfach, den Akku zu entfernen – allerdings außerordentlich mühsam, überhaupt erst einmal so weit zu gelangen. Ausführlich äußert er sich zur Haltevorrichtung und den Schritten, um das Gehäuse zu öffnen. Zu loben sei hingegen das komplett modulare Design, welches es ermöglicht, einzelne Komponenten zu wechseln. Nur an wenigen Stellen kommt Klebstoff zum Einsatz, auch dies ist bei Reparaturen ein Pluspunkt.Wie gut sich die Kopfhörer dann tatsächlich reparieren lassen und wie es um Ersatzteile bestellt ist, muss sich natürlich erst noch zeigen. Die Reparaturspezialisten von iFixit haben sich übrigens noch nicht zum jüngsten Apple-Produkt geäußert, allerdings dürfte es ebenfalls sehr bald ein Urteil zur Reparierbarkeit geben. Einen guten Überblick rund um die bisherigen Testurteile und Einschätzungen zur den AirPods Max bieten auch die folgenden Artikel: AirPods Max in ersten Tests: Lob für den Klang, Kritik an der Hülle AirPods Max: Apples Over-Ear Kopfhörer mit „Computational Audio“ – Eine Einschätzung Video: AirPods Max auspacken – und erster Qualitätseindruck AirPods Max: Lieferungen teils erst im März – bis zu 125 verfügbare Farbkombinationen