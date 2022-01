AirPods 3 erhalten neues Firmware-Update

Neue Version ausschließlich für AirPods 3

Update sollte ohne Zutun des Nutzers installiert werden

Angesichts des breit aufgestellten Sortiments an unterschiedlichen Modellen von AirPods ist es mittlerweile nicht weiter verwunderlich, dass kaum eine Woche vergeht, in der Apple kein neues Firmware-Update für die Kopfhörer zur Verfügung stellt. Diese sind mal mehr, mal weniger spektakulär: In der Vergangenheit gingen diese beispielsweise schon mit aufsehenerregenden Features wie 3D-Audio einher. Nun spendierte Apple dem neuesten Ableger der AirPods eine Aktualisierung der Firmware: Ab sofort lässt sich Version 4C170 für die AirPods 3 installieren.Im vergangenen Monat veröffentlichte Apple das Update auf Version 4C165 für sämtliche AirPods, welche das Unternehmen gerade zum Verkauf anbietet. Die nun bereitgestellte Aktualisierung ist hingegen weit exklusiver und betrifft ausschließlich jene AirPods ohne Namenszusatz, die im Oktober 2021 auf den Markt kamen. Wie immer schweigt sich Apple zu den Details aus – spürbare Verbesserungen oder gar neue Funktionen fielen mit Version 4C170 bislang nicht auf. Um herauszufinden, welche Firmware installiert ist, müssen die In-Ears mit dem iPhone oder iPad verbunden werden. Anschließend reicht ein Blick in das Bluetooth-Menü: Tippen Sie dort auf das „i“ und scrollen Sie ganz nach unten. Sie können auch die Einstellungen bemühen und die gewünschten Details unter „Allgemein“ > „Info“ in Erfahrung bringen.Apple räumt für Anwender keine Möglichkeit ein, das Firmware-Update manuell anzustoßen. Üblicherweise laden die AirPods die Aktualisierung automatisch herunter, sodass Nutzer die In-Ears einfach weiter benutzen können – sofern ein iDevice vorliegt. Ist dies nicht der Fall oder will das Update partout nicht auf den AirPods 3 landen, so gibt es als letzten Ausweg noch den Apple Store oder zertifizierte Partner: Diese sind mittlerweile ebenfalls in der Lage, die Firmware zu aktualisieren, wenn dies dem Kunden nicht gelingt (siehe hier ).