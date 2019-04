AirPods 3 schon Ende des Jahres?

Moderate Änderungen in Generation 2

Geräuschunterdrückung als wichtige Neuerung

2019 mit zwei AirPods-Generationen

Im März erschien die zweite Generation der AirPods, also die Neuauflage des 2016 vorgestellten Erfolgsprodukts. Apple selbst bezeichnet auch die neue Serie schlicht als "AirPods" und versieht die Ohrhörer nicht mir einer Versionsbezeichnung. Anders hingegen sieht es in Foren oder bei Drittanbietern aus, die entweder von den "AirPods 2" oder der "neuesten Generation" sprechen. Vergleicht man die Funktionen der ersten und zweiten Baureihe, so ist die größte Umstellung beim verwendeten Chip zu finden.Apple stieg vom "W1" auf den "H1" um und beschleunigte den Kommunikations-Chip deutlich. Für Nutzer bedeutet dies schnelleres Pairing, gleichzeitig aber auch deutlich gestiegene Akkulaufzeiten. Ansonsten hielten sich die Neuerungen in Grenzen, sieht man einmal von der Einführung des kabellosen Ladecase ab. Gerüchten zufolge arbeitet Apple aber bereits an der dritten AirPods-Generation – und diese soll eine maßgebliche Verbesserung mitbringen.In einem Punkt hatte die Gerüchteküche bei den AirPods 2 geirrt, denn Unterdrückung der Umgebungsgeräusche bringt auch die Neuauflage nicht mit. Angeblich soll dies aber mit der dritten Generation erfolgen. Diese erscheint laut Angaben schon Ende des Jahres – die Informationen von Digitimes , in der Vergangenheit eher mit moderater Trefferquote, decken sich dabei mit früheren Berichten.Schon vor Wochen war zu hören, das Jahr 2019 könne gleich zwei neue AirPods beinhalten. Mark Gurman von Bloomberg sprach zwar auch von einer weiteren Serie, die dann Geräuschunterdrückung biete, hält jedoch Anfang 2020 für den wahrscheinlicheren Zeitraum. Onleaks, im Gegensatz zu DigiTimes außerordentlich verlässlich, sieht ebenfalls weiße und schwarze AirPods mit Noise Cancelling für den Herbst voraus. Als Fertigungspartner wähle Apple weiterhin Inventec und Luxshare Precision – DigiTimes-Berichte konzentrieren sich meist auf die jeweiligen Zulieferer, denn das hauptsächliche Aufgabenfeld der Seite ist es, Lieferströme auszuwerten.