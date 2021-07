AirPods 3: Die Produktion beginnt in Kürze

Massenfertigung beginnt im August

Design sickerte bereits durch

AirPods – kurze Produktgeschichte

Der Herbst dürfte erneut mit vielen Produktankündigungen einhergehen, denn es ist von zahlreichen Aktualisierungen auszugehen. Einerseits gilt die Vorstellung des iPhones 13 als sicher, andererseits aber auch eine neue Generation der Apple Watch, des iPad mini sowie des iPads ohne Namenszusatz. In Bezug auf die Kopfhörer-Sparte hieß es zudem mehrfach, Apple könne jederzeit mit der Verkauf der AirPods 3 beginnen. Die dritte Iteration der populären Ohrhörer sei schon vor Monaten fertig entwickelt gewesen, Apple warte lediglich auf einen taktisch geschickten Zeitpunkt der Markteinführung – hieß es mehrfach.Wie Nikkei nun meldet, ist jener Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt. In Kürze werde die Massenproduktion anlaufen, sodass dem Verkaufsstart im September nicht mehr viel im Wege steht. Natürlich ist dies keine Bestätigung, denn eine spätere Präsentation auf einem eventuellen Oktober-Event – oder einfach nur per Pressemitteilung – bleibt ebenfalls eine Option. Als Zubehör-Artikel, den viele Nutzer vielleicht direkt zusammen mit ihrer iPhone-Bestellung in den Warenkorb legen, ist September aber wohl Apples Wunschtermin.Wenig Überraschungen dürfte es bezüglich Design und Funktionalität geben. Im Vorfeld wurden bereits mehrere Bilder der AirPods 3 publik, welche eine kompaktere Bauweise dokumentierten. Die Stiele werden kürzer, das Gewicht sinkt – die Ausstattung bleibt ansonsten aber wohl gleich. Weiterhin erhält man nur in den teureren Pro-Modellen Geräuschunterdrückung samt Transparenzmodus.Die erste Generation der AirPods wurde im September 2016 vorstellt. Während manch einer damals noch Preis und Umsetzung verspottete, strafte Apple alle Kritiker Lügen. Monatelang waren die Ohrhörer ausverkauft, denn Kunden rissen sich geradezu um das neue Audio-Zubehör. Die zweite Generation folgte im Frühjahr 2019 und sorgte erneut für hohen Absatz. Zusammen mit den im Oktober 2019 präsentierten AirPods Pro erzielt Apple derart viel Umsatz, dass die AirPods-Abteilung alleine unter den 200 größten US-Unternehmen stünde. Die AirPods Max (Ende 2020) dürften hingegen eher ein Nischenprodukt für ausgewählte Kundschaft sein und nicht allzu viel zum Gesamterfolg der Sparte beitragen.