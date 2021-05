AirPlay 2 bei Hifi-Anlagen und Co. nachrüsten: Belkin präsentiert Soundform Connect Adapter

AirPlay-Erweiterung für beliebige Anlagen



Belkin hat einen Audio-Adapter angekündigt, der Verstärker und Aktivlautsprecher um den Support für AirPlay 2 erweitert. Nutzer können Apples Schnittstelle mit dem Belkin Soundform Connect bei praktisch beliebiger Audio-Hardware nachrüsten – inklusive der dazugehörigen Features. Benötigt wird ein Audiosystem mit Analogeingang (3,5 mm Klinke) oder optisch-digitalem Eingang.AirPlay 2 ist zwar bereits in diversen Audiosystemen und sonstiger Audio-Hardware integriert, doch insbesondere bei preisgünstigeren Lösungen fehlt Apples Übertragungsstandard oft. Zudem bieten manche Anbieter mehr Produkte mit AirPlay-Unterstützung an als andere Audio-Unternehmen.Belkins Soundform Connect ist für Kunden gedacht, die ihre vorhandene Musikanlage vergleichsweise kostengünstig um AirPlay 2 ergänzen möchten – ohne sich dazu extra einen neuen Verstärker oder ähnliches kaufen zu müssen. Für AirPlay 2 ist bei iDevices ein Gerät mit mindestens iOS 11.4 erforderlich.Der kleine Adapter lässt sich beispielsweise an Verstärkern, Receivern, Soundbars, Heimkino-Anlagen und Aktivlautsprechern betreiben (Hinweis: Weder Klinkenkabel noch das optische Digitalkabel gehören zum Lieferumfang). Nutzer schließen den Belkin Soundform Connect dazu sowohl an den Strom als auch die jeweilige Audio-Hardware an.Bei Verstärkern beispielsweise muss danach der Audioeingang gewählt werden, an dem der AirPlay-Adapter hängt – schon können Anwender Musik darüber abspielen. Wie von anderen AirPlay-Geräten gewohnt erscheint der Adapter auf iPhone, iPad und Co. als anwählbares Audio-Ziel. Ein Fingertipp oder Klick (beim Mac) reicht, um die Audioübertragung zu starten.Belkins Angaben zufolge ermöglicht der Adapter Musikwiedergabe in verlustfreier CD-Qualität mit Sample-Raten von 44.100 Hz (44,1 kHz) und einer Auflösung von 16 Bit. Außerdem lassen sich Multiroom-Systeme mithilfe des Adapters steuern. Der Soundform Connect ist aktuell noch nicht lieferbar. Belkin schreibt dazu auf der Website : "Dieser Artikel ist bald erhältlich". Kaufinteressenten können ihre E-Mail-Adresse angeben, um direkt benachrichtigt zu werden, wenn der AirPlay-Adapter erscheint. Der Preis beträgt 99,99 Euro (UVP).