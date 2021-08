Abschalten durch Wegschauen: Apples innovatives Energiesparmanagement für künftige iPhones und Macs

System soll Aufmerksamkeit des Nutzers ermitteln



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Aktivität des Nutzers fließt in die Ermittlung ein

Weitere Anwendungen sind denkbar

Apples Entwicklungsabteilung beschäftigt sich bereits seit geraumer Zeit mit Techniken zur Blick- und Aktivitätserkennung für verschiedene Anwendungszwecke. Das kalifornische Unternehmen sicherte sich in diesem Zusammenhang mittlerweile einige Patente. Unter anderem denkt man in Cupertino über die Möglichkeit der Texteingabe mithilfe von Pupillenscans sowie Augentracking für VR-Headsets nach. Jetzt hat Apple sich ein Verfahren schützen lassen, welches die Energiesparmodi von Geräten anhand der Aufmerksamkeit des Nutzers steuern soll.Die jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlichte Patentschrift trägt den Titel "Attention detection service". Apple beschreibt darin ein System aus verschiedenen Hardwarekomponenten und entsprechender Software. Es ermittelt abhängig von der jeweiligen Situation die Aufmerksamkeit, welche der Nutzer einem Gerät widmet. Neben den bisher schon für die Aktivierung von Energiesparmodi ausgewerteten Geräten wie etwa Tastatur, Maus und Touchscreen will Apple dabei auch die Kameras und das Mikrofon sowie zusätzliche biometrische Sensoren einsetzen.Darüber hinaus soll das in der Schutzschrift dargelegte Verfahren die jeweilige Aktivität des Nutzers berücksichtigen und abgestuft darauf reagieren. Wendet er beispielsweise den Blick vom iPhone ab oder legt es beiseite, während er Musik oder einen Podcast hört, könnte das System sofort das Display abschalten. Der Energiesparmodus würde also situationsabhängig aktiviert und nicht erst nach Ablauf einer definierten festen Zeitspanne. Ein präzises Zusammenspiel mehrerer Geräte aus Cupertino ist ebenfalls denkbar. Wird etwa auf einem Apple TV noch ein Film abgespielt, während der iPhone-Besitzer bereits CarPlay im Auto nutzt, ließe sich die Streamingbox automatisch in den Standby versetzen. In einer derartigen Situation liegt der Schluss nahe, dass der Nutzer vergessen hat, das Apple TV vor dem Verlassen der Wohnung abzuschalten.Die von Apple beschriebene Technik ist allerdings nicht auf die Steuerung von Energiesparmodi beschränkt. Sie lässt sich unter anderem auch für die Bewertung etwa von Filmen oder Musik einsetzen. Anhand von Mimik und Gesten des Nutzers ließe sich einschätzen, ob dieser einen Streifen als interessant oder langweilig empfindet. iPhone, Mac oder Apple TV wären dann in der Lage, alternative Inhalte vorzuschlagen. Ob Apple bereits an der Integration des Verfahrens in die hauseigenen Geräte arbeitet, ist nicht bekannt.