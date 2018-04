AVM Fritz!Fon C5 im Test – DECT-Telefon mit Mehrwert

Kompakt

Marke AVM Bezeichnung Fritz!Fon C5 Art DECT Telefon Empf. Preis (€) 79 (ab ca. 58) Verfügbarkeit sofort

Vor ziemlich genau vier Jahren habe ich in der Rewind – damals noch als PDF-Download angeboten – das Schnurlostelefon AVM C4 getestet . Das im Großen und Ganzen durchaus überzeugende DECT-Gerät ging am Ende jedoch wieder zurück zum Hersteller, weil es eine überaus lästige Eigenart besaß: Hochfrequentes Pfeifen aus dem Hörerlautsprecher. Die meisten Nutzer stört das offenbar nicht (was hoffentlich nicht der eingeschränkten Hörfähigkeit im Hochtonbereich geschuldet ist), doch ich fand es so nervig, dass ich auf Dauer nicht mit dem C4 telefonieren wollte.Mit dem Modell Fritz!Fon C5 gibt es schon seit geraumer Zeit einen Nachfolger. Ich hatte bis jetzt die Finger von dem neuen Modell gelassen. Einerseits wegen der Enttäuschung mit dem C4, andererseits weil sich die sonstigen Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger in Grenzen halten. Stattdessen habe ich in den letzten Jahren die von AVM angebotene MyFRITZ!App für das iPhone und iPad zum Telefonieren genutzt. Die bietet (abgesehen davon, dass sie kostenlos ist) gegenüber einem DECT-Handset einige Vorteile, wie zum Beispiel eine übersichtlichere Anrufliste, besseren Zugriff auf Kontakte und einiges mehr. Das größte Manko dieser Lösung ist, dass AVM die App nur sehr stiefmütterlich behandelt und kaum pflegt. Das ist insofern verständlich, weil die Berliner sicher lieber ihre DECT-Telefone unters Fritz!Volk bringen möchten. An der kostenlosen App lässt sich nichts verdienen.Leider erweist sich die Fon-App in einigen Belangen als sehr unzuverlässig. Mit jeder neuen iOS-Version scheint die Anwendung instabiler zu werden. So muss ich die App inzwischen mehrmals am Tag neu starten, um zuverlässig eine Telefonverbindung herstellen zu können. Tue ich das nicht, kommt es häufig beim Anrufen vor, dass zwar eine Verbindung hergestellt wird, ich den Gesprächspartner aber nicht hören kann. Auf Dauer ist mir das zu lästig und so habe ich mich entschieden, dem Fritz!Fon eine zweite Chance zu geben.