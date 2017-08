ARKit ermöglicht 3D-Menü im Restaurant, virtuelle Haustiere & Walking Dead im Wohnzimmer

3D-Menü für Restaurants

Immer ausgereifter werden die Anwendungen zur Erweiterten Realität von ARKit im kommenden iOS 11. Darunter finden sich auch ersten Ankündigungen für den Herbst, sodass Nutzer zum Marktstart mit vielen AR-Apps im App Store ihre Neugierde befriedigen können. Bedacht werden sollte hierbei die Systemanforderungen von ARKit. Mindestvoraussetzung ist ein A9-Prozessor, wie er in iPhone 6s bzw. iPhone SE und iPad Pro 2015 sowie aktuellem iPad zum Einsatz kommt.Welches Potenzial ARKit für Einzelhandel und Gastronomie bietet, zeigt das Video zu einem fotorealistischen 3D-Menü für Restaurants. Die Speisen werden hierbei entweder von einem Kellner über ein iPad direkt am Platz präsentiert oder aber an einem iPad-Kiosk an der Theke. In jedem Fall ist das ganze so überzeugend gestaltet, dass es den Appetit von Groß und Klein anregt.Eine Ankündigung für den Herbst lässt sich dem folgenden Trailer für das iOS-Spiel namens "ARZombie" entnehmen. Wie bereits anhand des Titels klar ist, spielen hierbei die Zombies in der Erweiterten Realität und damit im Wohnzimmer des Nutzers. Über eine virtuelle Tür, die es zu verbarrikadieren gilt, gelangen die Zombies in das Haus und wollen nur das Beste - dein Gehirn.Schon seit Jahren erfreuen sich Spiele rund um virtuelle Haustiere einer regen Nachfrage. Eltern können so Kindern bei der Pflege eines Haustiers auf die Probe stellen, ohne das ein Tier leiden muss. In der Erweiterten Realität eröffnet dieses Konzept noch mehr Möglichkeit und erlaubt auch das Spazieren gehen mit dem virtuellen Vierbeiner. Die "RoVR" genannte Simulation eines Hundes befindet sich übrigens aktuell als Kickstarter-Projekt in der Finanzierungsrunde.Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf eine ernsthaftere Anwendungsmöglichkeit, die vor allem für 3D-Künstler und in Kombination mit 3D-Druckern interessante Möglichkeiten eröffnet. Die Modellierung in der Erweiterten Realität bietet verschiedene Absätze, um mit Formen und Farben dreidimensionale Skulpturen zu schaffen. Ein mögliches Bedienungskonzept ist hierfür in folgendem Video zu sehen: