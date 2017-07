Was Entwickler mit Apples ARKit machen - Virtuelles a-ha Musik-Video & mehr

a-ha

Wer von von ARKit noch nicht so recht begeistert ist, ändert mit den folgenden Demo-Videos vielleicht seine Meinung. In diesen werden vielfältige Möglichkeiten gezeigt, mit der sich die iOS-11-Technologie zur Erweiterung der Realität verwenden lässt. Schon im Herbst stehen dann jedem Anwender erste AR-Lösungen der App-Entwickler zur Verfügung - ein aktuelles iPhone (ab 6s, SE) oder iPad (2017, Pro) vorausgesetzt.Neuestes Highlight ist ein kreatives Musik-Video, welches das Wohnzimmer in ein virtuelles A-ha Musik-Video verwandelt. Dazu werden von Trixi Studios mehrere Techniken kombiniert. Neben der Erfassung der Räumlichkeit für die virtuellen Bandmitglieder und den Eingang in die gezeichnete Welt von "Take on Me" (zum Musikvideo: ) muss auch das Live-Bild in eine gezeichnete Skizze überführt werden.Eine ganz andere Idee, die auch der schwedische Möbelbauer IKEA verfolgen will, zeigt der Threes!-Entwickler Asher Vollmer‏. Er hat kurzerhand eine 3D-Bibliothek für Inneneinrichtungen erstellt, mit der sich die Räumlichkeiten um neue Möbel und Gegenstände erweitern lassen. So lässt sich ein erster Eindruck für neue Einrichtungsideen gewinnen.Wie sich AR (Erweiterte Realität) und VR (Virtuelle Realität) kombinieren lassen, hat Normal VR in einem Experiment untersucht. Dabei wird ARKit mit Steam VR auf eine Weise kombiniert, dass die 3D-Zeichnung der VR-Person für aussenstehende gleichermaßen dreidimensional betrachtet werden kann... ganz ohne VR-Brille.Auch die Navigation durch eine Metropole wie London kann von ARKit profitieren. Entwickler Andrew Heart hat Apples Kartenmaterial (CoreLocation) mit ARKit kombiniert, um mit großen Pfeilen durch den städtischen Jungle zu führen. Wer sich da noch verirrt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen.Bereits in zwei früheren Artikeln hatten wie einige Beispiele zusammengetragen, die mit ARKit möglich sind. Dazu zählen unter anderem ein virtuelles Messband und ein Garagentor zum tropischen Regenwald: