ARKit: Möglichkeiten für Festivals, Kamera & Kneipe

Freunde in Menschenmengen finden

Kamera mit versteckten Elementen

Virtuelles Beer Pong in der Kneipe

Seit Apples Vorstellung von ARKit im Juni experimentieren App-Entwickler intensiv mit den Möglichkeiten Erweiterter Realität im kommenden iOS 11. In bisherigen Artikeln hatten wir bereits Dutzende interessante Konzepte vorgestellt, auf die wir am Ende dieses Textes nochmals verweisen. Jedoch stößt die Kreativität der Entwickler offenbar noch lange nicht an ihre Grenze. So tun sich immer wieder neue Möglichkeiten für den praktischen Einsatz im Alltag auf, von denen wir drei interessante nachfolgend vorstellen.Einen äußerst praktischen Einsatz für Festivals, Sportveranstaltungen und andere Großereignisse mit weitläufiger Menschenmenge hat sich David Urbina ersonnen. Er hat für seine kommende AR-basierte Social-App NEON eine Funktion entwickelt, um Freunde in einer unübersichtlichen Situation leichter als in der Kartenansicht finden zu können.Ein typisches Problem bei Fotos ist oftmals, dass sich im Hintergrund Elemente befinden, die man nicht unbedingt im Bild haben möchte. Bislang musste man dafür zur Fotobearbeitungs-App greifen, um unerwünschte Elemente heraus zu retuschieren. Mit dem nachfolgenden Konzept lässt sich dies aber bereits in der Kamera bewerkstelligen und der Effekt im Live-Bild sofort begutachten.Auch am größten Tisch kann es in der Kneipe manchmal zu voll werden, um kreative Trinkspiele ohne Malheur zu meistern. Im Fall von Beer Pong gibt es dafür einen virtuellen Ersatz, bei dem weder Becher umkippen, noch die Bälle vom Tisch fliegen. Vielmehr können so unkompliziert Becher weggespielt werden, um danach das Bier in vollen Zügen zu genießen.