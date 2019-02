60 vergünstigte Apple-Notebooks und viele weitere Angebote im Refurbished Store

MacBook Pro 13"

Wie üblich: Auch Apples andere Vertriebskanäle vergleichen

Apple hat das Angebot im offiziellen Refurbished Store für generalüberholte Geräte maßgeblich aufgebohrt (Übersicht: ). Alleine die Filteroption "MacBook Pro" und "Vorstellungsjahr 2018" spuckt bereits 62 verschiedene Modelle aus. Damit ist so ziemlich jegliche Konfiguration auch generalüberholt mit Preisabschlägen von 15 Prozent gegenüber dem Normalpreis erhältlich. Da sich auf der Hauptseite des Refurbished Stores nur noch Gerätetyp, Gehäusefarbe und Prozessorbestückung finden lassen, ist die gezielte Suche nach bestimmten Spezifikationen nur noch schwer möglich. Wir fassen daher im Folgenden einige der interessantesten Modelle zusammen. Wer selbst die Filter bemühen möchte, kann dies direkt über die Hauptseite tun.Die momentan günstigste Möglichkeit, ein 2018er MacBook Pro direkt von Apple zu erwerben, ist das 13,3"-Modell mit 2,3 GHz – wahlweise in Silber oder Space Gray. Ebenfalls verfügbar sind Geräte mit 16 GB statt 8 GB Arbeitsspeicher oder 512 GB statt 256 GB SSD-Speicher. 2,3 GHz, Space Grau, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 1699 Euro 2,3 GHz, Space Grau, 8 GB RAM, 512 GB SSD, 1909 Euro 2,3 GHz, Space Grau, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 2119 Euro Topmodell: 2,7 GHz i7, Space Grau, 16 GB RAM, 2 TB SSD, 3699 EuroNaturgemäß mit höheren Preisen versehen sind die Modelle mit 15"-Display. Der Nachlass im Vergleich zur Preisempfehlung beginnt dann bei 420 Euro, was 2379 Euro anstatt 2799 Euro entspricht. Wie auch beim 13"-Gerät gibt es die Konfigurationen jeweils in Grau und Silber. 2,2 GHz 6-Core, Space Grau, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 2379 Euro 2,2 GHz 6-Core, Space Grau, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 2579 Euro 2,2 GHz 6-Core, Space Grau, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon Pro 560X, 2799 Euro 2,2 GHz 6-Core, Space Grau, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2989 Euro (für viele vermutlich die interessanteste Konfiguration!) 2,9 GHz 6‑Core i9, Space Grau, 32 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon Pro 560X, 6779 Euro (die aktuelle Top-Konfiguration im Refurbished Store)Wie üblich tummeln sich auch zahlreiche andere Angebote im Store, von älteren Serien des MacBook Pro über MacBook, MacBook Air, Mac Mini, iMac, Mac Pro sowie iMac Pro. Letzterer ist nur in einer Konfiguration erhältlich – mit 128 GB Arbeitsspeicher, 4 TB SSD, Radeon Vega 64 und 18 Prozessorkernen gibt Apple 2300 Euro Rabatt, was allerdings immer noch in einen Kaufpreis von rund 13000 Euro mündet (siehe ). Der günstigste Preis für ein MacBook liegt weiterhin bei 1269 Euro ( ), für einen iMac 4K ebenfalls bei 1269 Euro ( , allerdings mit Festplatte) und für einen iMac 5K bei 1779 Euro ( Da Apple seit wenigen Monaten offiziell via Amazon verkauft und sich dort an marktüblichen Preisen orientiert (sprich: unterhalb derer im offiziellen Store), gibt es bisweilen Neugeräte zum Preis generalüberholter Macs. Dies ist allerdings von Ausführung zu Ausführung unterschiedlich, weswegen man keine pauschale Aussage mache kann. Eine kurze Übersicht der Baureihen bei Amazon: MacBook Air MacBook MacBook Pro 13" MacBook Pro 15" Überblick Desktop-Macs