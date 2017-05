Fünfte Beta von macOS 10.12.5 an Entwickler und Tester verteilt

Aktualisierung:

Gestern Abend hat Apple die fünfte Beta-Version des kommenden macOS 10.12.5 an Entwickler herausgegeben. Auch bei Build 16F71b handelt sich um eine Wartungsaktualisierung, bei der sehr wahrscheinlich keine neuen Funktionen eingeführt werden. Entsprechend fordert Apple Entwickler auf, sich auf Kompatibilitätstests zu konzentrieren.Zuletzt hatte Apple am 27. März eine offizielle Aktualisierung von macOS 10.12 vorgenommen. Betrachtet man die Update-Zyklen, könnte es sich bei dem jetzigen geplanten Update um die vorletzte Aktualisierung von macOS Sierra handeln. Im Fall von OS X 10.11 El Capitan erschienen entsprechende Updates Mitte Mai sowie Mitte Juli.Für September steht üblicherweise die nächste große Aktualisierung von macOS an, die dann auch neue Funktionen und Apps mitbringen wird. Anfang Juni wird Apple voraussichtlich auf der hauseigenen Entwicklermesse WWDC erste Details zur großen Aktualisierung vorstellen, worüber MacTechNews wie gewohnt in einem Live-Ticker berichten wird.Um übrigens am öffentlichen Testprogramm teilzunehmen und somit Zugriff auf Betaversionen zu erhalten, können sich interessierte Nutzer auf der zugehörigen Webseite von Apple registrieren. Jedoch sollten dabei die Hinweise zur Datensicherheit berücksichtigt werden. Zudem handelt es sich um Public Betas, die häufig etwas zeitverzögert zu den Entwickler-Betas in Apples Entwicklerbereich erscheinen.Die entsprechende Public Beta für registrierte Tester ist ebenfalls erhältlich.