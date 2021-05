Konzept: "iPod Max" und "AirPods Max" für Apple Music Lossless

"AirPods Max 2" mit "AirPlay 3"



"iPod Max" als Edition zum 20-jährigen iPod-Jubiläum



Keine Hinweise auf künftige Geräte

AirPods Max

Apples hauseigene In-Ears namens AirPods und der Highend-Kopfhörer AirPods Max unterstützen bekanntlich Apple Music Losless nicht. Im Wege steht der nativen Wiedergabe verlustfrei komprimierter Musikstücke der Übertragungsweg: Bluetooth kann mit dem vom iPhone-Konzern für Lossless Audio verwendeten Format ALAC nicht umgehen. Diese für Apple sehr ungewöhnliche Einschränkung rief jetzt Parker Ortolani auf den Plan.Gemeinsam mit dem Journalisten José Adorno von 9to5Mac machte sich der für seine Konzepte bekannte Designer Gedanken, was Apple tun könne, um dieses Problem zu lösen. Den naheliegendsten Gedanken, nämlich die zweite Generation der AirPods Max schlicht um eine analoge Klinkenbuchse zu erweitern, verwarfen die beiden schnell. Für wahrscheinlicher halten sie, dass Apple die von ihnen "AirPods Max 2" getauften Over-Ears mit AirPlay 3 ausstattet. Ihrer Vorstellung nach könnte ein solches Verfahren wahlweise mit Bluetooth oder WLAN arbeiten und einen neuen Codec beinhalten, welcher Lossless Audio per Funk möglich macht. Ihre technischen Überlegungen illustrierten sie mit dem Konzept einer Apple-typischen Webseite.Gleichzeitig machten sich Adorno und Ortolani Gedanken, wie Apple den im Oktober 2021 anstehenden zwanzigsten "Geburtstag" des iPod mit der Einführung von Apple Music Lossless verbinden könnte. Heraus kam der "iPod Max", ein portabler Musikplayer im klassischen Design des Originals, aber ausgestattet mit modernster Technik. Dem Konzept zufolge verfügt die imaginäre Jubiläums-Edition neben dem legendären Clickwheel über ein Retina-Display, AirPlay 3 und Bluetooth sowie 512 Gigabyte Speicher. Lossless Audio wird dank S6-Prozessor und W3-Chip problemlos unterstützt, außerdem soll sich das Gerät nahtlos mit iPhones, AirPods und Beats-Kopfhörern koppeln lassen. Dass Siri an Bord ist versteht sich von selbst.Zum Preis der von ihnen erdachten Geräte machten sich Adorno und Ortolani ebenfalls Gedanken. Ihrer Vorstellung nach könnte Apple den "iPod Max" für 649 US-Dollar anbieten und damit 100 US-Dollar teurer als die "AirPods Max 2". Die beiden Konzeptkünstler sind sich allerdings einer Tatsache bewusst: Bislang gibt es keine wie auch immer gearteten Hinweise darauf, dass in Cupertino Überlegungen angestellt werden, derartige Geräte zu entwickeln. Die Ära reiner Musikplayer, zu denen der klassische iPod gehörte, sind zudem lange vorbei, und auch der iPod Touch fristet seit geraumer Zeit nur noch ein Nischendasein.im Apple Online Store und bei Amazon