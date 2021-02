30 Jahre Blizzard – eines der wichtigsten Spiele-Studios feiert drei Jahrzehnte Spielgeschichte

World of Warcraft übertrifft alles



Blizzards Ruf litt in den letzten Jahren

Wenige Unternehmen haben den Computerspiele-Markt so beeinflusst wie Blizzard aus Irvine, Kalifornien. 1991 entschlossen sich drei Studenten der Universität von Kalifornien, unter dem Namen "Silicon & Synapse" eine Firma für Videospiele zu gründen. Michael ("Mike") Morhaime, Frank Pearce und Allen Adham feierten schon 1993 erste Erfolge mit eigenen Titeln, nämlich mit "Rock N' Roll Racing" und "The Lost Vikings". "Blackthorne" (erstes Mac-Spiel!) sowie "The Death and Return of Superman" liefen 1994 dann bereits unter dem neuen Firmennamen Blizzard. Einen großen Namen machte sich das noch junge Studio aber vor allem mit Warcraft sowie Warcraft II – letzteres gewann zahlreiche Preise und wurde 1996 1,2 Millionen Mal verkauft. Weitere große Erfolge waren Diablo (1995 übernommen, 1996 veröffentlicht) sowie StarCraft (1998) und Warcraft III (2002).Eine ganz neue Ära läutete Blizzard dann allerdings mit World of Warcraft ein, das seit 2004 erhältlich ist. Online-Rollenspiele gab es zwar schon vor "WoW", allerdings besaß keines den Massen-Appeal von Blizzards Umsetzung. Auch 16 Jahre später ist der Titel noch ein Erfolg, die jüngst veröffentlichte Erweiterung "Shadowlands" stellte mit 3,7 Millionen verkauften Kopien allein am Starttag einen neuen Rekord auf. Angeblich gelang es Blizzard sogar wieder, Abonnentenzahlen in zweistelliger Millionenhöhe zu verzeichnen. Andere erfolgreiche Titel aus dem Blizzard-Imperium sind Overwatch (Shooter), Heroes of the Storm (MOBA - Multiplayer Online Battle Arena) oder Hearthstone (Sammelkartenspiel).Einschneidende Geschäftsentscheidungen der 30-Jährigen Geschichte Blizzards waren die 2008 erfolgte Fusion des Publishers Activision mit Vivendi Games zu "Activision Blizzard". Bei Vivendi hatte es sich zuvor um die Dachgesellschaft von Blizzard Entertainment gehandelt, fortan trug das gesamte Unternehmen die wertvolle Blizzard-Marke und "Vivendi" verschwand als Name. 2018 kam es zu einem Wechsel an der Spitze, denn Mitgründer Mike Morhaime zog sich als CEO zurück und übergab den Stab an Allen Adham.Mehrfach sagte Blizzard den Start neuer Spiele ab, wenn sie den eigenen Qualitätskriterien nicht genügten. Namhafte Beispiele waren Warcraft Adventures: Lord of the Clans, StarCraft: Ghost oder das Online-Rollenspiel mit Codenamen Titan. Im Falle des ersten Add-Ons zu World of Warcraft ("Burning Crusade") verzichtete Blizzard zudem auf das Weihnachtsgeschäft 2016, da mehr Zeit zum Testen erforderlich war. Blizzard erarbeitete sich dadurch das Image, mehr als andere Hersteller auf Qualität zu achten – und man deren Spiele ungesehen kaufen könne. In der Apple-Welt genoss Blizzard zudem höchstes Ansehen, da alle Spiele immer auch zeitgleich für den Mac zur Verfügung standen. Allerdings hat der Ruf in den letzten Jahren deutlich gelitten, denn es gab vermehrt Beschwerden über unfertige Releases (Warcraft III Reforged) und Qualitätsprobleme. Viele warteten auch vergeblich auf das "Next Big Thing". Die Vorstellung von "Diablo Immortal" für iOS und Android wurde auf der Blizzcon 2018 zum Debakel – und galt vielen als Beleg, dass Blizzard nun die Ideen ausgegangen sind. 2019 kündigte das Studio dann aber zumindest Diablo IV und Overwatch 2 an – und man darf gespannt sein, was die Blizzcon 2021 am 18. und 19. Februar bereithält.