World of Warcraft: Apple Silicon und Shadowlands

Patch 9.0.2 bringt M1-Unterstützung

Das Shadowlands-Addon

Der ganz große Hype um World of Warcraft ist längst vorbei. Das 2004 veröffentlichte Online-Rollenspiel brachte es in der Hochzeit auf 12 Millionen aktive Abonnenten – besonders bemerkenswert ist, dass diesem Rekord sieben Jahre kontinuierliches Wachstum vorausgegangen waren. Blizzard nennt zwar keine offiziellen Zahlen mehr, Berechnungen zufolge dürften es aktuell noch rund vier Millionen treue Spieler sein. Für einen Titel dieses Alters bleibt das ein bemerkenswerter Wert. Mit der Veröffentlichung eines Addons gelang es Blizzard stets, viele Gamer zu einem Comeback zu bewegen. Ende 2014 verhalf "Warlords of Draenor" dem Konzern beispielsweise noch einmal zu zehn Millionen Abos, welche es ab 10,99 Euro pro Monat gibt.Das nächste Addon namens "Shadowlands" steht unmittelbar bevor, als Veröffentlichungsdatum nannte Blizzard den 23. November. Für Besitzer eines M1-basierten Macs bzw. solchen, die den Kauf planen und darauf World of Warcraft spielen wollen, gibt es gleichzeitig noch andere gute Nachrichten . Morgen erscheint nämlich "Patch 9.0.2" – und eine der wichtigen Neuerungen ist native Unterstützung der neuen Hardware-Architektur. Somit lässt sich das beliebte MMORPG ("Massive Multiplayer Online Role Playing Game") in voller Geschwindigkeit auf den M1-Macs ausführen. Nachdem bereits unzählige Benchmarks bekannt wurden, darf man gespannt sein, wie gut der Titel auf besagten Macs läuft.Bei Shadowlands handelt es sich um das inzwischen achte kostenpflichtige Addon der Produktgeschichte. Erstmals erhöht Blizzard die Levelgrenze nicht (momentan 120), sondern senkt das Maximallevel auf 60 – welches auch relativ schnell erreicht werden kann. Innerhalb weniger Stunden gelangt man beispielsweise schon auf Level 50. Dies ist ein wegweisender Schritt, denn damit ändert sich die Spielweise mehr als mit den früheren Erweiterungen. Blizzard spricht davon, man habe die Levelphase um 70 Prozent verkürzt. Wie bei jedem Addon gilt es, neue Zonen zu erkunden und zusätzliche Instanzen/Dungeons zu bewältigten. Der Todesritter steht weiteren Rassen zur Verfügung, legendäre Waffen geben ihr Comeback, diverse Klassenanpassungen sollen das Spiel ausgewogener machen – und bei der Erstellung neuer Charaktere gibt es deutlich mehr Optionen.