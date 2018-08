2018er-iPhones: Schnelleres drahtloses Aufladen dank Kupferspule?

Das iPhone X wie auch das iPhone 8 und 8 Plus können mit Qi-kompatiblen Ladestationen induktiv aufgeladen werden - ein Stecker ist nicht notwendig. Es genügt, das iPhone auf eine Ladestation zu legen und sofort beginnt der Ladevorgang. Allerdings hat dieses Verfahren einen großen Nachteil: Die Ladedauer ist deutlich höher und das Gerät erwärmt sich durch den induktiven Ladevorgang stärker. Dauert das vollständige Laden über das mitgelieferte iPhone-Netzteil bei einem iPhone X etwa 3,5 Stunden, so sinkt beim Einsatz eines stärkeren iPad-Netzteils die Zeit auf etwas mehr als zwei Stunden.Verwendet man induktives Laden über eine Qi-Ladestation, muss man mehr Geduld mitbringen: Zwischen 5 und 6 Stunden dauert es, bis der Akku komplett voll ist. China Times will nun erfahren haben, dass Apple bei den kommenden 2018er iPhones zumindest bei einem Modell statt einer Ladespule auf Ferrit-Polymer-Basis eine Kupferladespule einsetzen wird. Kupferspulen sind zwar dicker und etwas schwerer, haben aber weniger elektrischen Widerstand - das iPhone erwärmt sich dadurch beim Laden nicht so stark und kann daher schneller aufgeladen werden.Apple wird im September neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen - in der Gerüchteküche ist zu hören, dass Apple drei neue Smartphones vorstellen wird: Ein günstigeres 6,1"-Modell mit LCD-Bildschirm und zwei Modelle mit OLED-Display in den Größen 5,8" und 6,5".