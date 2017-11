15 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch

iOS App Store

Gleich zwei umfangreiche Wetter-Apps streiten sich mit Rabattaktionen um die Gunst der aushäuslichen iOS-Nutzer: Sowohl WeatherPro fürs iPad als auch Wetter & Regenradar sind aktuell um 50 Prozent reduziert. Auch eine Anatomie-App und ein Helfer für Baumartbestimmung sind nebst kleiner Werkzeuge und zahlreicher Spiele im Preis mindestens halbiert. Der Überblick über die heutigen Top-Apps von App Store und Mac App Store:statt 0,99 €Eine Bibliothek der besonderen Merkmale wie Blattform, Blattrand, Anordnung, Blütenform und -farbe von über 190 Laubbäumen. Anhand der Eingaben im Suchmodus findet man recht schnell heraus, welche Pflanze man gerade vor sich hat. (iOS 10.0+)statt 3,49 €Als Wissenschaftler Wilson muss man in der Wildnis mithilfe von Ressourcen nützliche Dinge zum Überleben schaffen und den Hungertod bekämpfen. (iOS 8.0+)statt 21,99 €Einen Ausflug in die faszinierende Welt der Anatomie ist mit dieser App möglich. Realistische 3D-Grafik ermöglicht einen genauen Blick auf Körper und Organe. Schicht für Schicht lässt sich abtragen, um den Aufbau studieren zu können - wahlweise auf Englisch oder Latein. (iOS 9.0+)statt 4,49 €Schlüpfen Sie in die Rolle eines Detektivs und finden Sie einen vermissten Ehemann. Das gesamte Spiel findet an einem Computer statt, auf dem zahlreiche Videoclips von Zeugenbefragungen der Frau zu finden sind. Stück für Stück eröffnet sich dadurch, was wirklich geschah. (iOS 7.0+)statt 4,49 €Gründen Sie Ihr persönliches Motorsport-Team auf Ihrem iPhone oder iPad. Von der Planung bis zum eigentlichen Rennen führen Sie es von der European Racing Series bis an die Spitze der World Motorsport Championship. (iOS 10.0+)statt 2,29 €Die selbsternannte Synästhesie-App verspricht, Puzzles zu hören und Beats zu sehen. Ziel des Spiels ist es, die Musik zu befreien und dabei zu entspannen. (iOS 7.0+)statt 10,99 €Übernehmen Sie das Kommando über eine Dampfpiratencrew, entern sie fremde Raumschiffe und liefern Sie sich epische Schießereien. Die Hersteller versprechen 15 bis 20 Stunden Spielspaß pro Durchgang. (iOS 8.0+)statt 5,49 €Rollenspiel: Zwei Ärzte erfüllen sterbenden den Wunsch ihr Leben im Kopf noch einmal zu erleben und den dabei größten Wunsch zu erfüllen, etwa den Flug zum Mond. (iOS 7.0+)statt 3,99 €Animierte Satellitenbilder, Radar und Sieben-Tage-Vorhersage in Drei-Stunden-Intervallen bietet der wiederholte Testsieger WeatherPro für das Apple-Tablet. Dazu natürlich die Darstellung von Temperatur, Windrichtung, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, sowie Unwetterwarnungen. (iOS 9.0+)statt 3,49 €Ein iOS-Client für verschlüsselte Netzwerkverbindungen, der die Protokolle SSH und SFTP unterstützt. Er unterstützt alle iOS-Versionen der letzten vier Jahre. (iOS 7.1+)statt 5,49 €Trotz des seltsamen deutschen App-Namens sind die weltweiten Wetterkarten für Bewölkung, Regen, Druck, Wind und Temperatur ebenso auch hierzulande beliebt wie die fotorealistische 3D-Erde und die ausführlichen Wetterprognosen, auch für die Apple Watch. (iOS 9.0+, watchOS)statt 32,99 €Diese App verwandelt die eingebaute Tastatur Ihres MacBooks oder die angeschlossenen Keyboards Ihres iMacs in Bluetooth-Eingabegeräte für Ihr iPhone oder iPad, um von der unpraktischen digitalen Tastatur der iOS-Geräte wegzukommen. (OS X 10.6+)statt 5,49 €Praktisches Werkzeug, das dem Nutzer einen eingegebenen Text in Echtzeit in allen verfügbaren Schriftarten anzeigt. Designer können die passende Version sofort herauskopieren und in ein anderes Programm einsetzen. (OS X 10.7+)statt 21,99 €Dieses digitale Kompendium zu Algebra, Analysis, Geometrie und Statistik richtet sich an Schüler, Studenten, Ingenieure und Techniker. (OS X 10.9+)statt 5,49 €Der Foto-Editor bietet mehr als 50 Filter, 100 Pinsel und Transformationswerkzeuge. Er kommt sowohl mit Pixel- als auch Vektorgrafiken zurecht. (OS X 10.8+)