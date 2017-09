11 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad & Apple TV

Mac App Store

iOS App Store

Ausnahmsweise gibt es in dieser Woche mehr Sonderangebote für den Mac als für iOS, was vielleicht auch mit der neuen Struktur des App Store in iOS 11 zusammenhängt. Zu den Highlights zählen unter anderem der praktische Fenster-Organisator Magnet (-80%) für den Mac und die Rennsimulation F1 2016 (-50%) für iPhone, iPad und Apple TV. Wer das mit iOS 11 eingeführte ARKit ausprobieren möchte, sollte sich Mammoth Mini Golf AR (-33%) anschauen. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 39,99 €Das Haushaltsbuch mit verschlüsselten Datenbanken für Bargeld, Depots und Konten bietet HBCI-Online-Banking sowie iCloud- und WLAN-Sync.(macOS 10.10+)statt 5,49 €Dank dieser Erweiterung lassen sich Fenster mithilfe von Display-Rand und Tastenkürzeln ausrichten, sodass alle Fenster gleichzeitig zu sehen sind.(macOS 10.8+)statt 5,49 €Als einer der letzten Überlebenden begibt man sich in diesem 3D-Adventure auf die Suche nach Eiern, um ein Aussterben der eigenen Art zu verhindern.(macOS 10.8+)statt 5,49 €In dieser neugestalteten Version des vierten Oddworld-Teils geht es in den wilden Westen. Das 3D-Spiel ist eine Mischung aus Plattformer und Ego-Shooter.(macOS 10.8+)statt 33,99 €Als hoffnungsvoller Einwanderer mit großen Träumen landet man im Atlantic City der 1920er Jahre, wo man sich Schritt für Schritt an die Spitze der Mafia arbeitet.(macOS 10.7+)statt 25,99 €In der „Diktator-Simulation“ leitet man eine Dynastie, um als El Presidente einen Inselstaat von der Kolonialzeit bis ins 21. Jahrhundert zu begleiten.(macOS 10.9+)statt 16,99 €Der Amiga-Klassiker aus den 1990ern wurde überarbeitet und auf den Mac portiert und bietet Luftschlachten aus verschiedenen Perspektiven.(macOS 10.6+)statt 5,49 €Die Rennsimulation bietet hochwertige Grafik und verschiedene Fahrmodi. Neben klassischer Saison gibt es auch Mini-Saisons und Rennwochenenden.(iOS 8.1+, tvOS)statt 9,99 €Die mobile Variante des Haushaltsbuchs bietet die gesamte Funktionalität der Mac-Version, ergänzt um iOS-Features wie 3D Touch und Watch-App.(iOS 9.0+)statt 2,29 €Erstelle mit virtuellen Bauteilen unmögliche Konstrukte mit verdrehter Perspektive, wie sie durch die Bilder von M.C. Escher bekannt geworden sind.(iOS 8.0+)statt 5,49 €Das Spiel erstellt über die Kamera auf kontrastreichen Oberflächen virtuelle Mini-Golf-Bahnen mit Urmenschen und Mammuts für 1 bis 4 Spieler.(iOS 11.0+, iPhone 6s+)