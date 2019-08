10,2-Zoll-iPad: Präsentation im dritten Quartal 2019?

iPhone-Event als möglicher Termin für Präsentation

Größeres Display als 2018er Budget-iPad

Die Hinweise auf ein weiteres neues iPad noch in diesem Jahr verdichten sich. Nachdem zuletzt Modellnummern unveröffentlichter iPads über die Eurasian Economic Commission durchsickerten, nennt ein neuer Bericht jetzt ein konkretes Zeitfenster, für das Apple die Veröffentlichung plant. Das Unternehmen aus Cupertino bringt demnach im dritten Quartal 2019 ein 10,2-Zoll-Modell auf den Markt. Es soll der Nachfolger der 2018er iPads mit 9,7-Zoll-Display werden.Der Bericht kommt von DigiTimes und bezieht sich auf Zuliefererquellen, von denen die Informationen stammen sollen. Zwar hat die Publikation in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal daneben gelegen, was Veröffentlichungstermine für Apple-Hardware angeht, doch das genannte Zeitfenster erscheint schlüssig.Aus den von der Eurasian Economic Commission veröffentlichten Informationen ging bereits hervor, dass die neuen iPad-Modelle mit iPadOS ausgeliefert werden. Apple könnte entsprechend das September-Event nutzen, um zusätzlich zu neuen iPhones und der Apple Watch Series 5 auch ein runderneuertes Einsteiger-iPad mit 10,2-Zoll-Diagonale vorzustellen.Alternativ könnte Apple das 10,2-Zoll-Modell auch im Oktober zusammen mit einem neugestalteten MacBook Pro mit 16-Zoll-Display präsentieren. Theoretisch sind zudem aktualisierte Varianten des iPad Pro denkbar, doch der Bericht bezieht sich explizit auf die 10,2“-Diagonale. Die vom iPad Pro bekannten Größen 11 und 12,9 Zoll werden nicht erwähnt.Außer der Display-Diagonale gibt es bislang kaum Informationen zu den Features des 2019er Einsteiger-iPads. Denkbar sind dünnere Rahmen, die im Vergleich zum 2018er Modell spürbar schrumpfen. Apple könnte eine ähnliche Gehäusegröße wie beim jetzigen 9,7-Zoll-iPad anvisieren, wobei das Display größer wird und die Rahmen schrumpfen. Ob Apple das jetzige Preisniveau halten möchte, ist nicht bekannt.