Neue iPads: Apple registriert zwei weitere iPad-Modelle bei Regulierungsbehörde

Wieder einmal hat die Eurasian Economic Commission, welche verantwortlich für die Freigabe von Elektronikgeräten mit Verschlüsselungsfunktionen in Russland, Armenien, Weißrussland, Kasachstan und Kirgisistan ist, vor der offiziellen Vorstellung Modellnummern zukünftiger Apple-Produkte veröffentlicht. Erst vor zwei Wochen wurden fünf bisher nicht erschienene iPad-Modelle durch die Regulierungsbehörde genannt. MySmartPrice.com hat nun in der Datenbank die Registrierung von zwei weiteren, bisher nicht bekannten iPad-Modelle ausgemacht. Die neuen iPads tragen die Modellnummern A2200 und A2232 und sollen laut dem Antrag iPadOS 13 als Betriebssystem einsetzen.Leider geht aus den Informationen nicht hervor, um welche iPad-Modellreihe es sich handelt. Apple hat in diesem Jahr schon eine neue iPad-Air-Generation wie auch ein runderneuertes iPad mini vorgestellt – daher verbleibt noch die Pro-Reihe wie auch das iPad ohne Namenszusatz, welches Apple in diesem Jahr aktualisieren könnte.Da aus den Daten hervorgeht, dass die neuen Geräte iPadOS als Betriebssystem einsetzen werden, ist mit einem Marktstart nach Erscheinen der finalen Version von iPadOS 13 und iOS 13 zu rechnen. Normalerweise gibt Apple die finalen Versionen neuer Betriebssysteme im September frei – demnach dürften die neuen iPad-Modelle im Herbst angekündigt werden.