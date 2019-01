1 TB Speicher im Smartphone: Samsung startet Produktion von neuen Chips

Zehnmal so schnell wie SD-Karten



Auch bei der Geschwindigkeit zugelegt

Smartphones mit Speicher auf Notebook-Niveau

Geht es um Smartphones, sind 32 oder 64 Gigabyte eine gängige Speicherausstattung, 128 Gigabyte schon durchaus komfortabel, 256 Gigabyte bilden in aller Regel die Obergrenze. Diese verschiebt Samsung Electronics jetzt ein ganzes Stück nach oben: Der Konzern hat in seinem Werk im südkoreanischen Pyeongtaek die Massenproduktion von Flashspeicherchips mit der Kapazität von einem Terabyte anlaufen lassen. Zum Einsatz kommen sollen die Bausteine in zukünftigen Generationen von Mobilgeräten aller Art.Die neuen Chips, die die Bezeichnung "embedded Universal Flash Storage (eUFS) 2.1" tragen, sind den Angaben von Samsung zufolge rund zehnmal so schnell wie gängige SD-Karten. Zum Einsatz kommt die fünfte Generation der V-NAND-Technologie des südkoranischen Herstellers. Der Terabyte-Chip hat mit 11,5 x 13,0 Millimetern dieselben Ausmaße wie der bisher größte Baustein mit einer Kapazität von 512 Gigabyte.Nicht nur bei der Kapazität, auch bei der Geschwindigkeit hat Samsung Electronics zugelegt. Den Herstellerangaben zufolge liegt die maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit bei 1.000 MB/s und liegt damit etwa beim Doppelten einer herkömmlichen 2,5-Zoll SATA-SSD. Die sequentielle Schreibgeschwindigkeit ist mit 260 MB/s angegeben. Auf dem Terabyte-Speicherchip lassen sich etwa 260 zehnminütige UHD-Videos speichern.Der neue Terabyte-Flashspeicher werde mit zukünftigen Generationen von Mobilgeräten Anwendungen ermöglichen, wie sie bisher erst auf Notebooks zur Verfügung standen, sagte Cheol Choi, der für den Vertrieb von Speicherprodukten verantwortliche Vizepräsident von Samsung Electronics, anlässlich des Produktionsstarts. Die Chips sollen in Kürze in großen Stückzahlen geliefert werden können, so dass Samsung selbst, aber auch andere Hersteller von Mobilgeräten diese in ihren Oberklasse-Smartphones und -Tablets einsetzen können. SD-Karten-Einschübe, die bislang noch in den Handys fast aller Hersteller außer Apple zum Einsatz kommen, dürften dann zum Auslaufmodell werden.