watchOS 8.3 sorgt für Probleme beim Ladevorgang

Fehleranfälliger Ladevorgang

Vor allem Ladegeräte von Drittanbietern betroffen

Wer seine Apple Watch nicht für das Schlaftracking benötigt, hat sich zumeist bereits an ein allnächtliches Ritual gewöhnt: Die Uhr wird auf das Ladegerät gelegt, um am nächsten Tag wieder den vollen Leistungsumfang der Smartwatch zu nutzen. Einige Nutzer blickten in den vergangenen Wochen recht verdutzt auf den Ladestand, hatte dieser über mehrere Stunden doch kaum zugenommen. Wie sich nun herausstellt, scheint das Update auf watchOS 8.3 mit Problemen bei der Energieaufnahme einherzugehen. Anfangs waren viele davon ausgegangen, dass sich das Phänomen auf die Apple Watch Series 7 eingrenzen lässt, tatsächlich scheinen aber auch andere Modelle betroffen zu sein.Beschwerden hinsichtlich dieses Problems gibt es bereits zuhauf: So finden sich einschlägige Threads unter anderem in Apples Support-Forum , auf Reddit sowie im MacRumors-Forum . Üblicherweise wird die Apple Watch einige Minuten lang aufgeladen, ehe der Vorgang abbricht. So berichten viele Betroffene, dass sich der Akkustand nach einer Stunde um etwa zwei Prozentpunkte erhöht. In anderen Fällen gelingt der Smartwatch nicht einmal das, und es kommt gar zu einer Entladung. Ein Neustart der Uhr schaffe das Ärgernis zumindest vorübergehend aus dem Weg. Die Series 7 scheint überproportional häufig betroffen zu sein, Beschwerden finden sich aber auch zu den beiden Vorgängergenerationen.In den allermeisten Fällen funktioniert die Leistungsaufnahme mit Original-Ladegeräten von Apple weiterhin einwandfrei. Vor allem preiswerte Alternativen von Drittanbietern unterbrächen die Energieversorgung für die Smartwatch, so die Nutzer. Um eine eiserne Regel scheint es sich dabei aber nicht zu handeln, da vereinzelt auch der Apple-Ladepuck derartige Probleme aufweist. Da vor allem watchOS 8.3 als Ursache für den Ladestopp ausgemacht wird, hoffen nun viele auf ein neues Software-Update, das Besserung verspricht. Bis dahin sollten Betroffene nach Möglichkeit auf Apples Ladegeräte ausweichen, falls nicht schon geschehen.