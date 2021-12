Apple veröffentlicht iOS 15.2, iPadOS 15.2 und weitere Updates

Die größten Neuerungen

CarPlay: Verbesserte Stadtdarstellungen und mehr Straßendetails (Abbiegespuren, Fahrradspuren, Überwege)

App Privacy Report zur Anzeige der Datennutzung und Netzwerk-Aktivität von Apps innerhalb der letzen sieben Tage

Suche nach verlorenen iPhones auch bei leerem Akku ("Gangreserve")

Aktien-App zeigt Währung eines Tickers sowie YtY-Performance

TV-App: Der Tab "Store" ermöglicht Durchstöbern von Filmen und TV-Sendungen

Fehlerbehebungen: Korrekte Belichtung von ProRaw-Fotos, Wiedergabe von Streaming-Videos auf dem iPhone 13, korrekte Anzeige von Exchange-Events im Kalender

watchOS 8.3, tvOS 15.2, HomePod Software

Apple Music Voice-Abo

Das Apple Music Voice-Abo ist ein neuer Abonnementtyp, mit dem du mithilfe von Siri auf alle Titel, Playlists und Sender von Apple Music zugreifen kannst.

„Frag einfach Siri“ macht Musikvorschläge anhand deines Hörverlaufs und deiner Bewertungen, ob du etwas magst oder nicht.

Mit „Erneut abspielen“ kannst du auf eine Liste mit deiner zuletzt angehörten Musik zugreifen.

Datenschutz

Der App-Datenschutzbericht in „Einstellungen“ erlaubt eine Übersicht darüber, wie oft Apps in den letzten sieben Tagen auf den Standort, Fotos, die Kamera, das Mikrofon, Kontakte und anderes zugegriffen haben, sowie über deren Netzwerkaktivitäten.

Apple‑ID

Der digitale Nachlass ermöglicht das Bestimmen von Personen als Nachlasskontakte, die dadurch im Todesfall Zugriff auf deinen iCloud-Account und deine persönlichen Informationen erhalten.

Kamera

Eine Steuerelement für Makro-Fotos, das in „Einstellungen“ aktiviert werden kann, ermöglicht die Aufnahme von Makro-Fotos und -Videos mit dem Ultra-Weitwinkelobjektiv des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

TV-App

Mit dem Tab „Store“ kannst du an einem Ort Filme und TV-Sendungen durchstöbern, kaufen oder ausleihen.

CarPlay

Verbesserte Städtekarten in Apple Karten enthalten für unterstützte Städte Abbiegespuren, Mittelstreifen, Fahrradwege und Fußgängerübergänge.

Diese Version enthält zudem folgende Verbesserungen für dein iPhone:

„E-Mail-Adresse verbergen“ ist in der Mail-App für Abonnenten von iCloud+ verfügbar und erzeugt eindeutige zufällige E-Mail-Adressen.

„Wo ist?“ kann ein iPhone noch bis zu fünf Stunden lang finden, wenn es den Stromsparmodus nutzt.

In „Aktien“ kann die Währung für Ticker angezeigt werden sowie in Diagrammen die Performance seit Jahresbeginn.

In „Erinnerungen“ und „Notizen“ können Tags gelöscht oder umbenannt werden.

Diese Version enthält zudem Fehlerbehebungen für dein iPhone:

Siri antwortet möglicherweise nicht, wenn VoiceOver aktiv und das iPhone gesperrt ist.

ProRAW-Fotos erscheinen möglicherweise überbelichtet, wenn sie in Fotobearbeitungs-Apps von Drittanbietern angezeigt werden.

HomeKit-Szenen, die Garagentore betreffen, werden möglicherweise nicht korrekt von CarPlay ausgeführt, wenn das iPhone gesperrt ist.

CarPlay aktualisiert die Informationen in „Jetzt läuft“ für bestimmte Apps möglicherweise nicht.

Video-Streaming-Apps können auf iPhone 13-Modellen Inhalte möglicherweise nicht laden.

Kalenderereignisse werden bei Microsoft Exchange-Benutzer möglicherweise zum falschen Datum angezeigt.

Die Release-Notes zu watchOS 8.3 im Wortlaut





Das Apple Music Voice-Abo ermöglicht dir, mithilfe von Siri auf alle Titel, Playlists und Sender von Apple Music zuzugreifen.

Der App-Datenschutzbericht wird unterstützt und kann den Zugriff auf Daten und Sensoren aufzeichnen.

Ein Problem wird behoben, bei dem bei einigen Benutzer Achtsamkeitsübungen durch Mitteilungen unterbrochen werden können. watchOS 8.3 enthält neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, einschließlich:

Das Software-Jahr 2021 dürfte für Apple mit den heute erschienenen Aktualisierungen wohl zu Ende gehen, denn vor Weihnachten ist mit keinen weiteren Update-Abenden mehr zu rechnen. Möglicherweise gibt es zwar noch weitere Betas, nicht jedoch mehr finale Releases. An die mehrwöchige Betaphase samt zweier Release Candidates schloss das Unternehmen nun die Freigabe von iOS 15.2, iPadOS 15.2 und neue Systemversionen für das Apple TV sowie die Apple Watch an. Ebenso wie im Falle von macOS 12.1 Monterey gilt, dass sich Apple mehreren Funktionen widmete, die bereits im Juni zur WWDC angekündigt wurden. Allerdings feilte das Unternehmen auch an anderen Bestandteilen des Systems und beseitigte einige Fehler.In den umfangreichen Release Notes beschreibt Apple genau, was sich mit dem jüngsten Update alles tut. Die aufgeführten Neuerungen wurde allerdings bereits während der Betaphase publik: Apple Music Voice Plan, Nutzung von Apple Music per Siri Communication Safety, um Minderjährige vor schädlichen Inhalten zu schützen Digitaler Nachlass, Einstellungen zum "Vererben" von Daten nach dem eigenen Tod Neue Einstellung: Makro-Modus des iPhone 13 fortan optional und nicht mehr automatisch Anzeige früherer Reparaturen des iPhones "Meine E-Mail verstecken" für Abonnenten von iCloud+Wie immer geht es bei .x-Updates für die Apple Watch sowie das Apple TV übersichtlicher zu, denn nur selten gibt es abseits der großen Jahresupdates bedeutende Änderungen. Apple dokumentierte im Entwicklerbereich lediglich zwei funktionelle Neuerungen, nämlich den Apple Music Voice Plan sowie die Unterstützung des App Privacy Reports. Außerdem ist die Rede von Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen. Wenn Apple iOS-Updates veröffentlicht, verteilt das Unternehmen normalerweise zeitgleich eine neue Version der HomePod Software, so auch diesmal.