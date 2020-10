watchOS 7.0.2 mit wichtigem Bugfix veröffentlicht

Verbesserungen von watchOS 7.0.2

Download und Installation

Mit der Veröffentlichung von watchOS 7 gab es nicht nur zahlreiche Verbesserungen und funktionelle Neuerungen, sondern auch zwei ärgerliche Probleme. Einerseits funktioniert seitdem die Aufzeichnung des Streckenverlaufs bei Trainingseinheiten nicht mehr korrekt, andererseits kann sich der Akku bei manchen Nutzern sehr schnell entleeren. Apple hatte sich recht schnell zu den Fehlern geäußert, allerdings nur einen wenig zufrieden stellenden Lösungsvorschlag geboten. Wer von den geschilderten Ärgernissen betroffen ist, solle bitte sowohl seine Apple Watch als auch das iPhone zurücksetzen, es anschließend aus dem iCloud-Backup wiederherstellen, dann Uhr und Smartphone erneut miteinander verbinden. Anscheinend war es nun aber doch möglich, per Software-Update zu reagieren.Zumindest für den raschen Akkuschwund gibt es jetzt nämlich Besserung, denn Apple gab soeben watchOS 7.0.2 frei. In der Updatebeschreibung heißt es dazu, die neue Systemversion nimmt sich eines Fehlers an, der teilweise dazu führte, dass die Akkulaufzeit stark einbrach. Außerdem erwähnt Apple in den Release Notes noch die EKG-App. Manche Nutzer hatten sich nämlich darüber beschwert, dass die App nicht mehr startete und man daher keine EKGs durchführen konnte. Mit watchOS 7.0.2 soll auch dieses Problem der Vergangenheit angehören. Weitere Informationen zu den Verbesserungen sind der Updatebeschreibung nicht zu entnehmen.Um seine Apple Watch auf die neue Systemversion zu aktualisieren, öffnet man die Watch-App auf dem iPhone. Dort ist es dann möglich, nach Updates zu suchen und zu installieren. Die Apple Watch muss dazu ans Ladegerät angeschlossen sein und über mehr als 50 Prozent Akkukapazität verfügen. Der Download von WatchOS-Updates dauert normalerweise nur einige Sekunden (im aktuellen Fall sind es gerade einmal 80 MB), die Installation selbst kann aber einiges an Geduld erfordern.