Bestimmte medizinische Geräte oder Funktionen bedürfen der Genehmigung der Gesundheitsbehörden, bevor ein Unternehmen diese auf den Markt bringen kann. Eine solche Funktion ist das EKG-Feature der Apple Watch Series 4: Alle Watch-Modelle bringen die entsprechenden Sensoren für die Erstellung eines Elektrokardiogramms mit – die Funktion ist aber noch nicht freigeschaltet, da bisher keine Gesundheitsbehörde die Freigabe erteilte.Mit watchOS 5.1.2 könnte Apple diese Funktion aber zumindest in den Vereinigten Staaten freischalten. Apple gab kürzlich ein Schulungsdokument an Apple-Mitarbeiter heraus, in dem der Konzern mitteilt, dass die finale Version von watchOS 5.1.2 die EKG-Funktionen in den USA freischaltet.Apple gibt in dem Schulungsdokument auch einige Kommunikationsrichtlinien vor: Apple-Mitarbeiter sollen Kunden darauf hinweisen, dass die EKG-Funktion nicht als diagnostisches Werkzeug zur Erkennung von Krankheiten eingesetzt werden sollte. Auf keinen Fall dürfen Nutzer das EKG-Feature zur Überwachung einer Krankheit verwenden oder gar eine Medikamenten-Anpassung aufgrund der angezeigten Werte durchführen, ohne zuerst mit einem Arzt gesprochen zu haben.Noch ist nicht bekannt, ob oder wann Apple plant, diese Funktion auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu aktivieren. Auf den Apple-Produktseiten zur Apple Watch findet sich nach wie vor außerhalb der USA keinerlei Hinweise auf die EKG-Funktionen.Wer aber nach Erscheinen von watchOS 5.1.2 die EKG-Funktion zumindest einmal ausprobieren will, könnte Glück haben : Ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist, macht die Apple Watch an der eingestellten Systemregion fest. Diese kann man zumindest kurzzeitig ändern, um das Feature einmal in Aktion zu erleben.