quadral breeze one & two: Aktive WLAN/Bluetooth-Speaker

Mit den beiden neuen Multiroom-Komponenten der breeze-Serie will der Lautsprecherhersteller quadral aus Hannover klassisches Akustik-Handwerk mit innovativer, moderner Technik verknüpfen. – So die Absichtserklärung in der Pressemeldung. Die Lifestyle-Lautsprecher breeze one und breeze two werden mit "traditionellem" Holzgehäuse gefertigt und sollen sehr hochwertige Chassis besitzen. An Elektronik sitzen neben dem Verstärker auch eine Bluetooth-Schnittstelle und ein Akku in den optisch zurückhaltend gestalteten Komponenten. Die Oberflächen sind in Schleiflack Schwarz oder Weiß ausgeführt und sollen robust genug für den Outdoor-Einsatz, bei der Open-Air-Party oder beim gemütlichen Abendessen auf der Terrasse sein.Für eine einfache Verbindung mit Abspielgeräten ist Bluetooth verbaut: An Orten, an denen kein WLAN verfügbar ist, verbindet man sein Smartphone oder Tablet einfach direkt mit den breeze-Komponenten. Die Einrichtung und Bedienung kann per kostenloser breeze-App (iOS und Android) erfolgen. Die WLAN-Verbindung kann per WPS einfach und schnell per Knopfdruck erfolgen.Der integrierte Player greift auf die Musiksammlung im Netzwerk zu und unterstützt auch Streaming-Services wie TIDAL, Spotify und Napster. Für das Zusammenschalten mehrerer Multiroom-Lautsprecher genügt ebenfalls ein Tastendruck. Alternativ wird jedem Raum andere Musik zugewiesen. Für die mobile Nutzung besitzt der breeze one einen eingebauten Akku für bis zu 20 Stunden Spielzeit, der größere breeze two kann für bis zu 25 Stunden fernab der Steckdose genutzt werden.Bei dem kompakten Mono-Lautsprecher breeze one handelt es sich um ein Zweiwege-System mit einer integrierten Gesamt-Verstärkerleistung von 25 Watt. Den Frequenzumfang beziffert quadral mit 60 – 25.000 Hz. Der breeze two arbeitet ebenfalls als Zweiwege-System, ist aber als Stereo-Lautsprecher konzipiert und damit etwas größer, aber ebenfalls transportabel. Sein Frequenzgang reicht laut Angaben des Herstellers 10 Hz tiefer in den Basskeller und ist mit zwei 25-Watt-Verstärkern ausgestattet.breeze one: 299 Euro ( Amazon breeze two: 449 Euro ( Amazon Die quadral breeze Lautsprecher sind ab sofort verfügbar.________________________