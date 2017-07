macOS-Tipp: Versteckte Dateien per Tastenkürzel im Finder anzeigen

Stellen Sie sicher, dass gerade der Finder und kein Programm im Vordergrund läuft.

Drücken Sie gleichzeitig (Befehlstaste), (Shift / Umschalttaste) und ».« (Punkttaste).

Library-Ordner im »Gehe zu«-Menü

Tastenkürzel zum An- und Abschalten der Sichtbarkeit

Der Zugriff auf den Nutzer-eigenen Library-Ordner, den spezielle Papierkorb einer externen Festplatte oder die Datei zur Kontrolle der SSH-Schlüssel - es gibt viele Gründe, warum man als Nutzer von macOS auch versteckte Dateien im Finder sehen möchte. War früher die Eingabe des Terminal-Befehls »AppleShowAllFiles« notwendig, um dies zu bewerkstelligen, reicht seit dem aktuellen Betriebssystem macOS Sierra ein einfaches Tastenkürzel.Es erscheint eine Vielzahl versteckter Dateien in den verschiedenen Ordnern, welche teilweise vom System, teilweise von Programmen angelegt wurden. In der Regel beginnt ihre Bezeichnung mit einem Punkt oder einer Tilde. Sie sind standardmäßig deswegen versteckt, weil sie sich selbst verwalten. Normale Nutzer sollen von ihnen nicht abgelenkt oder verunsichert werden; Anwender mit tieferen Kenntnissen benötigen die versteckten Objekte dagegen immer wieder. Aus diesem Grund gibt es auch keinen Menübefehl zur Enttarnung dieser Dateien, sondern nur das genannte Tastenkürzel. Es sei auch nochmal explizit die Warnung ausgesprochen, nicht einfach Ordner mit seltsam klingenden Namen zu löschen; das kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Stabilität des Systems haben.Wer allerdings lediglich auf den Nutzer-Library-Ordner zugreifen möchte, hat noch eine andere Alternative: Im Finder-Menüpunkt »Gehe zu« drückt man die Alt-Taste und der Library-Ordner erscheint als zusätzliche Option.Das oben dargestellte Tastenkürzel funktioniert übrigens auch im »Öffnen«-Menü von Programmen, dies sogar schon in älteren Betriebssystemen von macOS, bzw. OS X. Erst 2016 entschied sich Apple, es auch direkt im Finder nutzbar zu machen. Die Tastenkombination ist eine Abkürzung sowohl für den Terminalbefehl »defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool TRUE«, welche die versteckten Dateien anzeigt, und gleichsam für den Befehl »defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool FALSE«, der sie wieder ausblendet.