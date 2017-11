macOS-Tipp: »Nicht stören« mit nur einem Klick aktivieren

Einblendungen eher stören als nutzen

»Nicht stören« mit einem Klick

Halten Sie die Wahltaste (Alt) gedrückt und klicken Sie dabei auf das kleine Symbol in der rechten oberen Bildschirmecke (Mitteilungszentrale).

Neuigkeiten und Nachrichten warten längst nicht mehr darauf, dass interessierte Leser zufällig oder auf Eigeninitiative hin auf sie stoßen. Im Gegenteil: Sie kommen von selbst zu potenziellen Interessenten. Möglich machen es die Push-Mitteilungen, die es längst nicht mehr nur auf Mobilgeräten, sondern auch unter macOS gibt. Sowohl Systemnachrichten erscheinen in den kleinen Kästen am rechten oberen Bildschirmrand als auch Meldungen von Programmen oder Webseiten, sofern man diese abonniert hat. Viele von uns sind schon darauf geeicht, dass die wichtigsten Informationen von selbst aufbloppen, aber es gibt durchaus Situationen, in denen die automatischen, etwa wenn man gerade einen Film auf dem Mac genießen will.Für diese Momente gibt es den systemweiten »Nicht stören«-Modus, der für eine begrenzte Zeit sämtliche Push-Mitteilungen unterdrückt. Mit einem speziellen Kurzbefehl lässt er sich sogar mit nur einem einzigen Klick aktivieren. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:Das praktische an diesem Kurzbefehl ist die Tatsache, dass sie ganz einfach und ohne vorherigen Programmwechsel vonstattengeht. Es muss lediglich die Menüzeile eingeblendet sein. Nach dem Alt-Klick graut sich das Mitteilungszentrale-Symbol aus, um darauf hinzuweisen, dass der »Nicht stören«-Modus aktiv ist. Fortan werden keine Mitteilungen mehr angezeigt, bis sich der Modus nach einem Tag automatisch reaktiviert. Selbstverständlich lässt sich der Modus auch händisch abschalten, indem man einfach nochmal bei gedrückter Alt-Taste auf das Menüsymbol drückt.Im Prinzip handelt es sich bei dem Alt-Klick nur um eine Abkürzung für den eigentlichen Weg: Bei ausgeklappter Mitteilungszentrale können Sie nach oben scrollen, wodurch sich die Schalter für Night Shift und »Nicht stören« einblenden. Dies ist allerdings ein wenig umständlicher, deswegen ist der Alt-Klick auf das Symbol ein willkommener Kurzbefehl.