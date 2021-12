macOS Monterey 12.1 ist erschienen

Einige neue Funktionen in macOS 12.1

Möchte man sich um seinen digitalen Nachlass kümmern, steht in Monterey fortan eine solche Funktion zur Verfügung

Ein neues Feature für iCloud+: Verstecken der eigenen Mail-Adresse durch eine zufällig erzeugte, anonyme Kennung. Wird auf diese geantwortet, kümmert sich iCloud um die Zustellung und leitet die Nachricht entsprechend um

Unterstützung weiterer externer Grafikkarten, woraus allerdings nur Intel-Macs Nutzen ziehen können

Fotos-App: Rückblicke wurden neu gestaltet, zusätzliche Animations- und Übergangsstile sowie Collagen mit mehreren Bildern

TV-App: Der Tab "Store" ermöglicht Durchstöbern von Filmen und TV-Sendungen

Zahlreiche weitere Fehlerbehebungen (siehe )

Leider nicht enthalten: Universal Control (siehe )

Download und Installation

Sicherheitsupdates für ältere Systemversionen

Die Release-Notes zu macOS 12.1 Monterey im Wortlaut





SharePlay

SharePlay ist eine neue Methode, um in FaceTime mit Inhalten der Apple TV-App, von Apple Music und anderen unterstützten Apps dieselben Erfahrungen synchron mit anderen Personen zu teilen.

Mit geteilten Steuerelementen können alle Beteiligten die Wiedergabe anhalten, starten, zurückspulen oder schnell vorspulen.

Die intelligente Lautstärkeregelung senkt den Audiopegel von Filmen, TV-Sendungen oder Songs automatisch, wenn anwesende Personen sprechen.

Die Bildschirmfreigabe ermöglicht es allen Personen, die am FaceTime-Anruf teilnehmen, sich Fotos anzusehen, im Web zu surfen oder sich gegenseitig zu helfen.

Apple Music Voice-Abo

Das Apple Music Voice-Abo ist ein neuer Abonnementtyp, mit dem du mithilfe von Siri auf alle Titel, Playlists und Sender von Apple Music zugreifen kannst.

„Frag einfach Siri“ macht Musikvorschläge anhand deines Hörverlaufs und deiner Bewertungen, ob du etwas magst oder nicht.

Mit „Erneut abspielen“ kannst du auf eine Liste mit deiner zuletzt angehörten Musik zugreifen.

Fotos

Die Rückblicke wurden neu gestaltet und bieten eine neue interaktive Oberfläche, neue Animations- und Übergangsstile sowie Collagen mit mehreren Bildern.

Zu den neuen Rückblickarten gehören internationale Feiertage, Rückblicke mit Kindern, Trends im Laufe der Zeit und verbesserte Haustierrückblicke.

Apple‑ID

Der digitale Nachlass ermöglicht das Bestimmen von Personen als Nachlasskontakte, die dadurch im Todesfall Zugriff auf deinen iCloud-Account und deine persönlichen Informationen erhalten.

TV-App

Mit dem Tab „Store“ kannst du an einem Ort Filme und TV-Sendungen durchstöbern, kaufen oder ausleihen.

Diese Version enthält zudem folgende Verbesserungen für deinen Mac:

„E-Mail-Adresse verbergen“ ist in der Mail-App für Abonnenten von iCloud+ verfügbar und erzeugt eindeutige zufällige E-Mail-Adressen.

In „Aktien“ kann die Währung für Ticker angezeigt werden sowie in Diagrammen die Performance seit Jahresbeginn.

In „Erinnerungen“ und „Notizen“ können Tags gelöscht oder umbenannt werden.

Diese Version enthält zudem Fehlerbehebungen für deinen Mac:

„Schreibtisch und Bildschirmschoner“ wird möglicherweise leer angezeigt, nachdem Fotos aus der Mediathek von „Fotos“ ausgewählt wurden.

Das Trackpad reagiert möglicherweise nicht mehr auf Tippen oder Klicken.

Bestimmte MacBook Pro- und MacBook Air-Computer werden möglicherweise nicht geladen, wenn sie über Thunderbolt oder USB-C an externe Displays angeschlossen sind.

Die Wiedergabe von HDR-Videos auf YouTube.com konnte MacBook Pro-Computer von 2021 zum Absturz bringen.

Menüleistenextras konnten von der Kamerafassung auf MacBook Pro-Computern von 2021 verdeckt sein.

Am 25. Oktober war es so weit, eine Woche nach dem Oktober-Event gab Apple macOS Monterey für alle Nutzer frei. Dem offiziellen Release waren mehr als vier Monate Betaphase vorausgegangen – deutlich mehr als im Falle von iOS 15. Zu den wichtigsten Neuerungen zählten überarbeitete Versionen von Safari, Notizen, Fotos, Karten sowie die neue Kurzbefehle-App. Auch an den Benachrichtigungen, AirPlay sowie iCloud schraubte Apple. Mit der heute erschienenen Version 12.1 geht Apple einen Schritt weiter und liefert Funktionen nach, die es nicht mehr rechtzeitig zur Markteinführung von Monterey geschafft hatten. Die am 28. Oktober begonnene Betaphase ist somit abgeschlossen. Wir fassen die wichtigsten Punkte des jüngsten Updates zusammen.Aus der Beschreibung zur Aktualisierung gehen folgende Verbesserungen hervor: SharePlay zur gemeinsamen Mediennutzung via FaceTime. Bereits zur WWDC im Juni angekündigt, bringt es die Funktion erst jetzt zur Marktreife Aus "iCloud Private Relay" wurde "Limit IP Address Tracking", an der Aufgabe ändert sich aber nichts – beim Surfen soll die IP-Adresse verschleiert werden Apple Voice Music Plan, 4,99 Euro pro Monat für reine Siri-BedienungLaden und installieren lässt sich das neue macOS-Update wie immer via Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen. Der Nutzer erhält automatisch die passende Systemversion, manuelle Downloads für die jeweilige Hardware-Architektur sind nicht erforderlich.Wer noch nicht auf macOS 12 Monterey umgestiegen ist, sondern weiterhin bei Big Sur bleiben will, erhält ebenfalls eine Aktualisierung: macOS 11.6.2 steht ab sofort zur Verfügung. Im Falle von Catalina ist es ein Sicherheitsupdate.