SharePlay in iOS 15 und macOS Monterey (Beta): So gibt man Bildschirminhalte bei FaceTime-Anrufen frei

SharePlay ist in aktueller macOS-Beta verfügbar



SharePlay steht auf iPhone, iPad und Apple TV bereits seit der Veröffentlichung von iOS 15.1, iPadOS 15.1 und tvOS 15.1 zur Verfügung. Mac-Besitzer müssen hingegen noch ein wenig warten, bis auch sie das Feature zum Teilen von Filmen, Musik und Bildschirminhalten auf ihren Desktops und Notebooks aus Cupertino nutzen können. Aller Voraussicht nach wird es in macOS Monterey 12.1 enthalten sein, das in einigen Wochen erscheint.Nutzer der aktuellen Betaversion von macOS Monterey können SharePlay, das Apple im Rahmen der diesjährigen World Wide Developers Conference ankündigte, nämlich seit Ende Oktober verwenden. MacRumors hat sich das neue Feature jetzt genauer angesehen und ausgiebig getestet. Dabei legten die Kollegen ein besonderes Augenmerk auf das Teilen von Bildschirminhalten. Diese Funktion ist vor allem dann besonders nützlich, wenn man etwa Arbeitsergebnisse mit Kollegen besprechen oder aus der Ferne technische Hilfestellungen geben möchte.Um Bildschirminhalte für andere freigeben zu können, muss natürlich zunächst mit FaceTime ein Videoanruf gestartet werden. Das erfolgt auf die bekannte Art und Weise, indem man die App startet und dann auf den Button "Neuer FaceTime-Anruf" klickt. Wenn die Verbindung steht, sind für die Freigabe des gesamten Bildschirms oder einzelner Fenster lediglich zwei einfache Schritte erforderlich.1. Auf den SharePlay-Button klicken; dieser befindet sich rechts neben dem Kamerasymbol im bekannten Kontroll-Overlay von FaceTime.2. Im Dropdown-Menu von FaceTime die Option "Fenster" oder "Bildschirm" auswählen. Soll lediglich ein einzelnes Fenster freigegeben werden, muss das gewünschte anschließend einmal angeklickt werden.Die Freigabe von Bildschirminhalten kann jederzeit im Dropdown-Menü von FaceTime beendet werden. Teilt man nur ein Fenster, steht in dessen Kopfleiste zusätzlich ein SharePlay-Button zur Verfügung. Dieser erlaubt nicht nur das Beenden der Freigabe, sondern auch die Auswahl eines anderen Fensters sowie den Wechsel zur Freigabe des gesamten Bildschirms.