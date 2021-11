iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey: Diese Features warten noch auf eine Umsetzung

„Universal Control“ ohne Lebenszeichen

Sieht spektakulär aus, wird aber erst nachgereicht: „Universal Control“

Lässt ebenfalls auf sich warten: Ausweise und Hotelkarten in der Wallet-App

Weitere Features folgen in Kürze

iOS sowie iPadOS 15 und macOS 12 sind bei vielen Anwendern bereits seit einiger Zeit im Einsatz – gravierende Bugs sowie lästige Fehler treten in den meisten Fällen kaum auf. Allerdings lösten viele der angekündigten Funktionen nicht gerade Begeisterungsstürme aus – Apple feilte an vielen Ecken der Betriebssysteme, nahm aber kaum umfassende Änderungen vor. Über zwei Monate nach dem finalen Release von iOS und iPadOS 15 fehlen sogar einige zentrale Features, die bereits im Rahmen der WWDC 2021 Erwähnung fanden. Bei macOS Monterey sieht die Lage kaum anders aus: Auf so manche der versprochenen Funktionen warten Nutzer bislang vergeblich. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick über jene Features, die noch einer Umsetzung harren.Wenige Features erregten bei der Präsentation der aktuellen Betriebssysteme so viel Aufmerksamkeit wie „Universal Control“: Craig Federighis Demonstration dieser Funktion wusste zu beeindrucken – Dateien lassen sich künftig nahtlos mittels Maus oder Trackpad vom iPad auf den Mac verschieben und umgekehrt. Das klappt auf bis zu drei Geräten gleichzeitig – in der Theorie. Bislang kam Universal Control in der Praxis nur als Beta-Funktion auf ARM-Macs zum Einsatz, Apple gab die Funktion noch nicht offiziell frei. Auch in der dritten Beta von iPadOS 15.2 und macOS 12.1 gibt es keinen Hinweis auf den finalen Release des praktische Features.Bislang stapeln sich in der Wallet-App zumeist Eintritts- und Kreditkarten sowie Tickets für Flüge, Bus- und Bahnfahrten. Mit iOS 15 möchte Cupertino einen Schritt weitergehen und Personalausweise sowie Führerscheine integrieren. Dass dies hierzulande keine sofortige Umsetzung findet, mag vielleicht weniger überraschen, doch auch in den USA wurde der Start dieses Features auf Anfang 2022 verschoben . Ferner sollte die Wallet-Anwendung digitale Hausschlüssel und Zugangskarten für Hotelzimmer beherbergen – auch in dieser Sache müssen Nutzer Geduld aufbringen.Apple spendierte ausgewählten Ballungsräumen detaillierte dreidimensionale Darstellungen und AR-unterstützte Navigation – hierzulande wird allerdings keine Stadt unterstützt. Bei CarPlay bleiben diese Funktionen bislang ohnehin außen vor – das Unternehmen möchte zu einem späteren Zeitpunkt nachbessern. Immerhin reicht Cupertino „ Legacy Contacts “ sowie den Datenschutzbericht mit dem kommenden Update nach. iCloud Privat Relay ist bereits jetzt an Bord, befindet sich aber noch im Beta-Stadium. Die Vielzahl an Funktionen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden, sorgt bisweilen für Irritationen und Unverständnis: So sehen einige Nutzer den strikten Jahrestakt bei Apple-Betriebssystemen durchaus kritisch. Einen Kommentar in dieser Sache finden Sie hier