macOS Catalina 10.15.1 in der dritten Beta erschienen

Weitere Neuerungen

Apple hat soeben die dritte Vorabversion von macOS 10.15.1 an alle eingetragenen Entwickler verteilt – im Public Beta Programm erscheint die neue Beta voraussichtlich in den kommenden 24 Stunden. Der neue Build trägt die Buildnummer 19B86a. Bei macOS 10.15.1 handelt es sich um das erste Fehlerbereinigungsupdate für das kürzlich erschienene macOS 10.15.0 Catalina. Zwischenzeitlich veröffentlichte Apple bereits ein Ergänzungsupdate und behob manche Probleme, welche in der langen Beta-Phase nicht aufgefallen sind.Doch bei dieser Entwicklervorabversion wird es sich in keinem Fall um die finale Version handeln, da Apple noch auf einen Fehler bezüglich Apple Pay in den Release Notes hinweist. Safari soll sich derzeit noch aufhängen, wenn man mittels Apple Pay im Web bezahlen will. Apple empfiehlt als temporären Workaround, die aktuelle Safari Technology Preview einzusetzen – hier soll der Fehler nicht auftreten.macOS 10.15.1 ist die erste Version, welche Unterstützung für die AMD-Navi-Architektur mitbringt. Dies umfasst Karten der AMD Radeon RX 5xxx-Serie wie zum Beispiel die Radeon RX 5500 oder RX 5700. Ferner hat Apple die Photos-App verbessert: Die neue Fotos-Ansicht lässt sich nun nach Favoriten, Bearbeitungszustand oder Keywords filtern. Außerdem lassen sich nun auf Wunsch auch der Titel von Bildern in der neuen Fotos-Ansicht einblenden.