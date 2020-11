macOS Big Sur ist erschienen

Erforderliche Hardware

MacBook 2015

MacBook Air 2013

MacBook Pro 2013

Mac mini 2014

iMac 2014

iMac Pro 2017

Mac Pro 2013



Namenspatron ist ein kalifornischer Küstenstreifen

Laden und installieren

Neuerungen von Big Sur

Eine der Ankündigungen des Apple-Events war, nun endlich das Veröffentlichungsdatum von macOS Big Sur zu kennen. Während iOS 14 schon im September erschien, benötigte Apple für macOS 11 deutlich mehr Zeit. Fünf Monate liegen zwischen der ersten Beta und der nun freigegebenen finalen Version. Die Betaphase gestaltete bisweilen ziemlich holprig und die Anzahl der Probleme stieg von Testbuild zu Testbuild eher an statt zu schrumpfen – aus diesem Grund war in Diskussionen regelmäßig die Vermutung zu lesen, Apple habe die Freigabe deutlich verzögern müssen.Nun ist es aber so weit und "System 11" (genauer gesagt: 11.0.1) steht über die Software-Aktualisierung zur Verfügung – nachdem die letzten beiden "Release Candidates" noch einmal mehrere Fehler behoben hatten. Apple beendete die langjährige Zählungsweise und bezeichnet Big Sur als macOS 11, nicht als macOS 10.16. Im Mac App Store gibt es bereits die Produktseite: Um macOS Big Sur installieren zu können, muss es mindestens ein Mac aus den folgenden Jahrgängen sein:Für die neuen M1-Macs ist macOS Big Sur die erste und einzige Wahl, denn macOS-Catalina funktioniert ausschließlich auf Intel-Macs. Wer einen der gerade erst präsentierten Macs in Betrieb nimmt, erhält daher automatisch auch macOS Big Sur.Apple bietet die neue Systemversion über die Software-Aktualisierung in den System-Einstellungen an. Wer das Update nicht sieht, sollte es einige Minuten später einfach noch einmal probieren. Der Button "Laden" auf der Produktseite im Mac App Store leitet den Nutzer übrigens direkt in die System-Einstellungen weiter.Wie immer gilt die dringende Empfehlung, vor dem Update ein Backup anzufertigen, sollte doch wider Erwarten etwas schiefgehen. Generell spricht nichts dagegen, macOS Big Sur direkt von Catalina aus zu installieren. Allerdings gibt es viele Nutzer, die ein "Major Release" zum Anlass nehmen, ihren Mac einmal ganz frisch aufzusetzen und anschließend die Daten zu migrieren. Zwingend erforderlich ist das nicht, minimiert aber eventuelle Kompatibilitätsprobleme oder das Mitschleifen nicht mehr benötigter Altlasten.Einen Überblick zu den neuen Funktionen sowie zur umgestalteten Oberfläche hatten wir in diesem Artikel geboten: